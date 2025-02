Predstavnici američkih kompanija u posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Američke kompanije će u ponedjeljak posjetiti Crnu Goru, što će predstavljati priliku za produbljivanje bliskih ekonomskih veza dvije države, ocijenio je potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj.

“Samo tri mjeseca nakon zvanične posjete delegacije Vlade Vašingtonu, koju sam ja predvodio, a gdje sam u ime Crne Gore potpisao Memorandum o ekonomskoj saradnji između Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država (SAD), na dobrom smo putu da napravimo još jedan progresivan korak u ovoj oblasti”, naveo je Gjeloshaj u saopštenju.

On je rekao da se uspjeh i produktivnost tog Memoranduma odmah vidi na djelu, zbog čega su najprestižnije američke kompanije iskazale interesovanje za unapređenje trgovinsko-ekonomskih odnosa sa Crnom Gorom.

Gjelosjah će, kako je saopšteno, zvanično dočekati u ime Vlade Crne Gore predstavnike američkih kompanija.

“Istorijski broj američkih kompanija, koje će posjetiti Crnu Goru u okviru ACEBA-e, predstavljaće odličnu priliku za produbljivanje naših bliskih ekonomskih veza, što se promoviše i na osnovu Memoranduma koji otvara vrata za konkretnu razvojnu i investicionu saradnju”, kazao je Gjeloshaj.

On je rekao da je više nego ikad ponosan na potpisivanje tog Memoranduma i institucionalizaciju njihovog partnerstva, koje će rezultirati dolaskom američkog kapitala u Crnu Goru.

“To ja lično, ali i Vlada, smatramo veoma važnim, a uz razmjenu iskustava i angažovanje američkih firmi, ostvarićemo privredni rast i napredak za dobrobit svih građana. Odlučno napredujemo ka sveukupnom razvoju, zajedno sa našim dokazanim američkim saveznicima, sada i zauvijek”, poručio je Gjeloshaj.

