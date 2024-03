Predstavljeni benefiti projekta ŽIG Ženski biznis

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Benefiti projekta ŽIG Ženski biznis, Sekretarijata Savjeta za konkurentnost, predstavljeni su danas na prvoj info-sesiji koja je održana u Podgorici.

Partner na projektu je agencija za kreativne komunikacije BI Communication, u saradnji sa BI Consultingom, a uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Ambasade Velike Britanije u Podgorici, prenosi agencija CGNews.

„Niže provizije i kamatne stope, kao i brže dobijanje finansijske podrške, su neke od olakšica koje će biti omogućene preduzećima kojim upravljaju, ili koja su u vlasništvu žena, a preduzeća kojima bude dodijeljen ŽIG Ženski biznis biće vidljivija i kao takva lakše prepoznata kao potencijalni korisnici svih ovih povoljnosti”, poručeno je na prvoj info-sesiji koja je održana u hotelu Hilton.

Konsultantkinja za pravna pitanja u Sekretarijatu Savjeta za konkurentnost, koji je inicijator projekta, Marija Dragojević, kazala je da projekat podrazumijeva dodjelu ŽIG-a Ženski biznis preduzećima koja su u vlasništvu žena, kojima upravljaju žene, koja kontrolišu žene, ili koja su nezavisna.

„Dodjela ŽIG-a se zasniva na kriterijumima iz međunarodnog dokumenta MEST IWA 34”, rekla je Dragojević.

Ona je dodala da je nepravilno targetiranje ženskih biznisa jedna od najvećih barijera za razvoj ženskog preduzetništva.

“Jedan od važnih alata, koji planiramo da razvijemo u okviru ovog projekta, je registar ženskih preduzeća”, navela je Dragojević.

Izvršna direktorica BI Communication-a, Ljiljana Burzan-Nikolić, objasnila je da je ova agencija partner na projektu u saradnji sa BI Consultingom, čiji portal binfo.me ove godine bilježi deset godina postojanja.

“Želimo da se što više žena prijavi da bude anketirano, kako bi se na osnovu četiri osnovna kriterijuma iz dokumenta MEST IWA 34 utvrdilo da li je preduzeće žensko. To su kriterijumi za upravljanje, kontrolu, nezavisnost i vlasništvo. Važenje ŽIG-a je dvije godine i tokom tog vremena ćemo pratiti da li je došlo do promjena u preduzećima za vrijeme trajanja važenja ŽIG-a. U okviru projekta su obezbijeđena sredstva za dodjeljivanje 60 žigova”, kazala je Burzan-Nikolić.

Izvršna direktorica Alter Modusa, Ana Kentera, koja je jedna od potpisnica sporazuma o saradnji, saopštila je da je ŽIG Ženski biznis olakšica za tu finansijsku instituciju, jer sve što bi oni utvrđivali u postupcima biće već ranije utvrđeno i za preduzeća koja su nosilac ŽIG-a neće morati dodatno da se provjerava.

“Administracija će biti kraća, jer će biti unaprijed odrađena, pa će se lakše moći aplicirati za sve projekte i programe koje nudi Alter Modus”, kazala je Kentera.

Menadžer za MSE poslovanje u Direkciji za koordinaciju prodajne i maloprodajne mreže u Crnogorskoj komercijalnoj banci (CKB), Veliša Vujošević, koja je potpisnica sporazuma o saradnji, je kazao da je CKB prepoznala značaj inicijative.

“Podrškom ovom projektu želimo da doprinesemo razvoju položaja žena u našem drustvu. Imamo i posebne kreditne linije za žene u biznisu, a posjedovanje ŽIG-a će dodatno olakšati dobijanje podrške koju CKB nudi”, kazao je Vujošević.

Članica Odbora direktora u Financial Solutions, faktoring instituciji koja je takođa potpisnica sporazuma o saradnji, Tamara Koljenšić, kazala je da je i Financial Solutions mlada kompanija, te da zbog toga dobro razumiju šta su prepreke, posebno kada je riječ o start up-ovima, ženama i mladima u biznisu.

“Trudimo se da budemo ravnopravni i da uključimo što više ženske pameti u poslovanje. Procedure su jednostavne, trudimo se da budemo brzi i najdalje u roku od 24 sata se može dobiti finansiranje. Neke od pogodnosti za privredna društva koja budu posjedovala ŽIG Ženski biznis su odobrenja bez naknade, najniže kamate u našem portfoliju, a ukoliko bi bilo potrebe snosili bismo i trošak procjene čvrstih kolterala”, kazala je Koljenšić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS