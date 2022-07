Predstavljena inicijativa otvaranja konzervatorijuma za očuvanje crnogorske pčele

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Fondacija “Petrović Njegoš” zainteresovana je da se u Crnoj Gori formira konzervatorijum za očuvanje genetičkih resursa u pčelarstvu, saopštio je princ Nikola Petrović Njegoš.

On je boravio u posjeti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede gdje je u razgovoru sa državnim sekretarom, Budimirom Mugošom, iskazao spremnost da pruži svu neophodnu ekspertsku i tehničku pomoć u cilju očuvanja i valorizacije proizvoda i unapređenja sektora pčelarstva u Crnoj Gori.

“S obzirom na to da se na teritoriji Crne Gore gaji medonosna pčela koja pripada kranjskoj rasi pčela Apis mellifera Carnica i u skladu sa Zakonom o stočarstvu mora da bude očuvana genetička raznovrsnost-diverziteta kranjske pčele, Princ Nikola je prezentovao projekat Konzervatorijum za očuvanje crnogorske pčele koji bi bio zajednički implementiran u saradnji sa Fondacijom Princ Albert II od Monaka”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva je saopšteno da sektor pčelarstva u Crnoj Gori ima velike potencijale za razvoj, koje je potrebno dalje jačati kroz razmjenu iskustava i korišćenje savremenih dostignuća i tehnologija.

Dogovoren je naredni sastanak sa relevantnim stručnjacima iz oblasti selekcije pčela, kako bi se definisale dalje aktivnosti i doprinijeli daljoj afirmaciji podizanja svijesti o značaju pčela u Crnoj Gori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS