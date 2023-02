Predstavili mjeru IPARD II Programa u Bijelom Polju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mjera 3 IPARD II Programa koja se realizuje kroz javni poziv predstavljena je danas u Bijelom Polju zainteresovanim privrednicima, koji su potencijalni korisnici i upisani su u Centralni registar privrednih subjekata (CRPS), uključujući i kooperative.

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je saopšteno da su prisutni informisani da je kroz taj poziv, koji je objavljen u ponedjeljak i trajaće do 6. marta, crnogorskim privrednicima na raspolaganju oko 5,56 miliona EUR uz podršku 75 odsto iz fondova EU za investicije kojima će unaprijediti proizvodnju u skladu sa evropskim standardima.

Prihvatljivi troškovi kroz mjeru 3 kreću se od 40 hiljada EUR do 1,5 miliona EUR.

Predstavnici Ministarstva informisali su prisutne o detaljima koji se odnose na zahtjeve za dodjelu podrške, neophodnoj dokumentaciji, propisanim standardima za korisnike i investiciju, ekonomskoj održivosti projekata i drugom.

“Takođe, ovom prilikom privrednici su upoznati sa mogućnošću avansnog plaćanja u iznosu do 50 odsto odobrene podrške, kao i mogućnost faznog plaćanja, što je pozdravljeno od prisutnih sa konstatacijom da već uviđaju buduće benefite od ovog modela plaćanja”, navodi se u saopštenju.

Privrednici su tokom prezentacije tražili pojašnjenja od predstavnika Ministarstva kako da uspješno pripreme prijave za taj poziv, kao i dodatna pojašnjenja budući da ovim javnim pozivom nijesu podržane investije u izgradnju i rekonstrukciju objekata.

Prisutni su upoznati da pravo na dobijanje sredstava podrške mogu ostvariti korisnici koji najkasnije do konačne isplate sredstava podrške imaju objekat registrovan u Centralnom registru odobrenih odnosno registrovanih objekata shodno važećem Zakonu o bezbjednosti hrane sa instaliranim kapacitetom proizvodnje i to u sektoru prerade mlijeka sa minimalnim kapacitetom dnevne prerade od 500 litara mlijeka, u sektoru prerade mesa: klanice sa minimalnim kapacitetom dnevnog klanja (osam radnih sati) od deset grla goveda ili 20 grla svinja ili 30 grla ovaca ili koza ili tri hiljade komada živine, ili prerada mesa sa minimalnim kapacitetom godišnje prerade od deset tona.

Sredstva se dobijaju za sektor proizvodnje vina sa minimalnim godišnjim kapacitetom od dvije hiljade litara vina, sektor prerade maslina sa minimalnim godišnjim kapacitetom prerade od 500 kilograma, sektor prerade ribe i akvakulture sa minimalnim kapacitetom godišnje prerade od pet tona, kao i sektor voća, povrća i ratarskih kultura, uključujući žitarice, gljive, pečurke, aromatično i ljekovito bilje, moraju imati pogone za preradu registrovane u Registru objekata prema važećem Zakonu o bezbjednosti hrane.

“Prihvatljivi troškovi iz ovih sektora odnose se na pripremu projekta i tehničke dokumentacije, publicitet, informacione i komunikacione aktivnosti, izgradnju i/ili rekonstrukciju, te opremu, mašine i uređaje”, navodi se u saopštenju.

Podrška iznosi do 50 odsto od ukupno prihvatljivih troškova po projektu, a dodatna sredstva od deset odsto mogu se dodijeliti za dio prihvatljivih/odobrenih troškova koji se odnosi na upravljanje otpadom, nusproizvodima, prečišćavanje otpadnih voda i iskorišćavanje otpada.

“Pored promotivnog materijala i lifleta koji su podijeljeni prisutnima, predstavnici Ministarstva upoznali su prisutne da sve potrebne obrasce koji se odnose na apliciranje po osnovu ovog javnog poziva mogu preuzeti sa internet stranice www.gov.me/ipard”, zaključuje se u saopštenju.

