Praznični bazar u Portonovom bilježi sve veću posjećenost

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Portonovi praznični bazar, organizovan u sklopu obilježavanja novogodišnjih praznika, bilježi veliko interesovanje i sve veći broj posjetilaca, kako iz Crne Gore, tako i inostranstva, saopštila je direktorica marketinga i komunikacija u tom rizortu, Adrijana Husić.

Ona je kazala da je, u sklopu praznika i obilježavanja Nove godine, Portonovi organizovao niz aktivnosti, a jedna od njih je i Portonovi praznični bazar koji će trajati do 8. januara.

„Bilježimo veće interesovanje i jako je veliki broj posjetilaca i vjerujemo da ćemo upravo u narednim danima uz sve ove aktivnosti koje organizujemo, ali i medijsku podršku koju dobijamo, imati veći broj gostiju, kako iz Crne Gore tako i iz inostranstva“, rekla je Husić agenciji Mina-business.

Ona je podsjetila da zajedno sa bazarom kreću i različite druge akivnosti, pa su tako za one najmlađe organizovane radionice, predstave i interaktivna predavanja.

„Pored toga, gotovo svakog dana imamo određene muzičke aktivosti i koncerte, a koncertom grupe Perper smo otvorili prazničnu sezonu“, kazala je Husić.

Ona je navela da je veliko interesovanje i za smještaj, što naravno nije na nivou ljetnjih mjeseci, jer je samo naše primorje orijentisano mnogo više na taj period.

„Akivnosti kao što su ove, obilježavanje različitih praznika, jeste jedan od načina da motivišemo kako ljude iz Crne Gore, tako i iz inostranstva, da možda upravo ove destinacije biraju naredne godine za svoje praznične destinacije“, rekla je Husić.

Ona je navela da je jako važan kontinuitet kada je u pitanju promocija destinacije i to je jedan od razloga zašto i tokom zimskih mjeseci Portonovi „ne spava“.

„Sigurno ćemo nastaviti sa različitim aktvnostima i truditi se da privlačimo ljude kako u predsezoni, ali i tokom same sezone“, dodala je Husić.

Ona je kazala da ono što ih je naučila covid godina, samim tim i godina koja polako ostaje iza nas, jeste da moramo da budemo spremni na promjene i da im se adaptiramo, da istražujemo neka nova tržišta i privlačimo ljude sa različitih destinacija, ali i da kreiramo novu destinaciju za njih.

