Pratiti poslovanje banaka u periodu velike neizvjesnosti i rizika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Naredni period će, zbog ogromne neizvjesnosti i pratećih rizika, zahtijevati pažljivo praćenje poslovanja banaka i razmatranje potrebe uvođenja novih, aktuelnoj situaciji prilagođenih, prudencijalnih mjera na mikro i makro planu, saopštio je guverner Centralne banke (CBCG) Radoje Žugić.

On je u uvodnom obraćanju na panelu guvernera centralnih banaka zemalja iz regiona u hotelu Splendid izrazio zadovoljstvo njihovim ponovnim okupljanjem, ističući da su ovakvi skupovi prilika da se razmijene iskustva i stavovi.

„Ovo je i prilika da, diskutujući o politikama koje sprovodimo u svojim zemljama, donosimo zaključke o efikasnosti mjera, kao i da dolazimo do rješenja za izazove kojih je danas i previše“, rekao je Žugić.

Panel guvernera je održan u okviru dvodnevnog Samita ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava, koji organizuje Savez ekonomista Srbije, uz pokroviteljstvo crnogorskog Ministarstva finansija, CBCG i Uprave prihoda i carina (UPC).

„U okviru panela pod nazivom Monetarna politika u inflatornom okruženju, guverneri iz Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Slovenije, razgovarali su, između ostalog, o ulozi centralnih banaka u novim okolnostima, izazovima sa kojima se suočava finansijski sektor i dometima i ograničenjima mjera monetarne politike za ublažavanje inflacije, te načinima preveniranja rizika koje nameće aktuelna kriza“, saopštili su iz CBCG.

Učesnici panela su se saglasili u ocjeni da, u aktuelnim okolnostima, centralne banke moraju voditi preventivne i adekvatno dizajnirane politike, te da se, paralelno i u saradnji sa nosiocima fiskalne politike, moraju baviti strukturnim izazovima, koji će nesumnjivo uticati na finansijsku i makroekonomsku stabilnost.

„U vremenima izazova i velike neizvjesnosti kakvo je današnje, jasna vizija, sistematsko djelovanje i snažna regionalna saradnja potrebniji su više nego ikada, zaključili su učesnici panela i izrazili očekivanje da će se globalna ekonomija, uprkos brojnim teškoćama, izboriti sa krizom i zakoračiti na put oporavka i prosperiteta“, zaključuje se u saopštenju.

