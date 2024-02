Pratiti globalne trendove u energetici

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Čitav svijet čeka globalna energetska transformacija, a Crna Gora mora da prati globalne trendove da ne bi ostala zarobljena u konvencionalnim izvorima energije, poručila je direktorica Centra za klimatske promjene UDG, Ivana Vojinović.

Ona je govorila na panelu pod nazivom Održiva energija i ekonomski razvoj: kako obnovljiva energija doprinosi?, održanom u Evropskoj kući.

Izvršni rukovodilac funkcionalne cjeline Proizvodnja EPCG, Bojan Đordan, kazao je da je nauka prepoznala ljudski faktor kao glavni uzrok klimatskih promjena i treba da vidimo kako da se izborimo sa tim.

“Crna Gora je zemlja koja nije iskoristila svoj hidropotencijal. Hidroenergija je nešto što je obavezno ukoliko želimo da izađemo sa najmanjim stepenom ugroženosti iz korišćenja fosilnih goriva”, naveo je Đordan.

Kako ističe Vojinović, klimatske promjene stvaraju i velike ekonomske gubitke u zemljama koje su pogođene, ali i obnovljivi izvori energije su uslovni.

“Klimatske promjene su nas prestigle jer izazivaju suše. Oslanjanje na hidropotencijal je i pitanje sigurnosti”, kazala je Vojinović.

U Termoelektrani Pljevlja proizvodi se 40 do 50 odsto ukupne proizvodnje električne energije proizvedene u Crnoj Gori.

“Nažalost, dugo nemamo neke nove izvore energije. Radi se na tome kako da Termoelektrana svoj dio negativnog uticaja svede na minimum a da ne ugrozi državu u energetskom smislu”, rekao je Đordan i dodao da ne smijemo da izostavimo socijalni pogled na problematiku jer tranzicija mora da bude pravedna.

On smatra da moramo prvo da odgovorimo na pitanja šta će da bude sa ljudima čiji je životni vijek vezan za takav način života.

Rukovoditeljka tima za zeleni i inkluzivni rast UNDP, Aleksandra Kiković, kazala je da zelena energija donosi i zelene poslove, treba da pripremimo ekonomiju i lokalnu zajednicu na generisanje poslovnih i životnih prilika koje neće zavisiti od uglja.

“Treba da ulažemo u kreiranje novih zelenih radnih mjesta i kvalifikovane radne snage. Možemo da imamo rasadnik mladih ljudi koji mogu da daju ogroman doprinos svim ovim procesima”, navela je Kiković.

Pravedna zelena tranzicija je smanjenje zavisnosti od fosilnih goriva kroz jedan proces koji će biti dugotrajan, ali može da bude vrlo uspješan ako se njime pametno upravlja.

“Neophodni su mladi ljudi, energetski subjekti, akademska zajednica, donosioci odluka, Evropska unija i strani partneri koji će da podrže proces”, kazala je Kiković.

Kako je najavio Đordan, Crna Gora će uskoro dobiti novi vjetropark u blizini Nikšića koji će značajno umanjiti udio Termoelektrane.

“Pored proizvodnje moramo da naučimo i kako da trošimo energiju ako želimo da izvršimo transformaciju”, dodao je Đordan.

Panel pod nazivom Održiva energija i ekonomski razvoj: kako obnovljiva energija doprinosi? održan je u okviru kampanje Pokrenimo čistu energiju koju Evropska kuća realizuje sa Udruženjem mladih Korak sa naukom u ime Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

