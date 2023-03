Pozvali proizvođače da se priključe Viber zajednici

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvalo je sve zainteresovane da se priključe Viber zajednici tog Vladinog resora, kako bi svi zajedno doprinijeli što većoj iskorišćenosti dostupnih sredstava podrške, a samim tim unaprijedili crnogorsku poljoprivredu.

Link za direktan pristup je: https://invite.viber.com/?g2=AQAZ%2BhwYLmGN31CeFELSkjFBNnZURWziMm4%2BjA%2FlhSKwVmM7ecRYtQFbKyIEgz1I ili kroz pretragu na Viber aplikaciji – naziv zajednice MPŠV.

“Kroz uspostavljenu Viber zajednicu, Ministarstvo će obavještavati članove o svojim aktivnostima, objavljenim javnim pozivima, različitim radionicama koje će se održavati u narednom periodu, kako u cilju promocije Agrobudžeta za ovu godinu, tako i u cilju promocije IPARD programa ali i drugih programa podrške”, navodi se u saopštenju.

Kroz linkove koji će se postavljati u Viber zajednici moći će direktno i da se preuzme sva potrebnu dokumentacija za objavljene javne pozive.

“Cilj uspostavljanja zajednice je da svaka informacija u što kraćem roku stigne do svih zainteresovanih proizvođača”, rekli su iz Ministarstva.

Link za pristup Viber zajednici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, biće postavljen na internet stranici Ministarstva https://www.gov.me/clanak/pridruzite-se-viber-zajednici-ministarstva-poljoprivrede-sumarstva-i-vodoprivrede, kao i na IPARD web stranici.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS