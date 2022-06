Poznati influenser i novinarke u posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) domaćin je poznatom influenseru iz Srbije Borisu Radoševiću, novinarkama Blica Nataši Ivanovski i B92 Mariji Ivanović, koji borave u Crnoj Gori od utorka do sjutra.

Boris Radošević jedan od najpoznatijih travel blogera, a poznatiji pod imenom Lutajući putnik, putem svog Instagram naloga upoznaje pratioce sa atraktivnim i privlačnim destinacijama koje posjećuje. Iako svake godine boravi u Crnoj Gori i uživa u njenim ljepotama, odlučio je da se vrati u želji da prikaže autentične predjele na sjeveru naše zemlje.

„Volim da kažem da biste upoznali i zavoljeli neku državu, morate da upoznate njen narod, da popričate sa lokalcima, da vidite kakvu prirodu imaju i za mene najbolji način kakvu hranu imaju. Ako vam kažem da se svake godine makar jednom vraćam u Crnu Goru, jasno vam je koliko je volim“, poručio je Lutajući putnik.

Osim prirodnih bogatstava nacionalnih parkova Biogradska gora, Durmitor, Prokletije i atraktivnih turističkih gradova na sjeveru Crne Gore, ono što je posebno oduševilo novinarke i poznatog influensera iz Srbije jesu ukusni i raznovrsni crnogorski specijaliteti, kao i velikodušnost našeg naroda.

„Ako želite da vidite najlepše, ali i najizazovnije planine, ako želite da pričate i ispijate domaću rakiju sa ljudima koji žive po zabačenim mjestima od kojih svašta možete da naučite i ako želite da uživate u svakom zalogaju najukusnije domaće hrane, sjever Crne Gore je stvoreno mjesto za vas“, rekao je Radošević.

On je kazao da je srećan što već drugu godinu zaredom zajedno sa NTO obilazi sva ta prelijepa mesta i nada se da ćemo i u budućnosti obilaziti i istraživati svaki pedalj ove divne zemlje.

Kroz mnogobrojne aktivnosti kao što su: vožnja kvadovima, jahanje konja, vožnja džipovima, pješake ture, paraglajding i kajaking, gosti iz Srbije su imali priliku da uživaju u pogledima na brojna skrivena jezera i rijeke, šume, zelene pašnjake i fantastične planinske vrhove.

Novinarka B92, Marija Ivanović, kazala je da svaki put kada dođe, Crna Gora ponudi neko novo iznenađenje i uvijek ima nešto što nije vidjela.

„Ono što je na mene ostavilo najjači utisak jeste Bjelasica koja više mogućnosti pruža ljeti nego zimi. Jahanjem konja i vožnjom kvadovima po impresivnim obroncima Kolašina i Bjelasice, doživjela sam nezaboravnu avanturu“, rekla je Ivanović.

Novinarka Blica Nataša Ivanovski je izrazila veoma pozitivne impresije povodom posjete nacionalnom parku Prokletije, ističući da je Hridsko jezero čarobno.

„Drago mi je što sam upoznala drugačiju Crnu Goru, upravo taj čarobni sjever koji je bio zapostavljen, jer je nama iz Srbije uglavnom bio fokus na moru. Već su mi prijatelji pričali da je na Prokletijama nestvarna priroda, i evo sad sam se uvijerila i sve to doživjela. Prirodne ljepote, ukusna domaća hrana, razni vidovi aktivnog turizma, velikodušnost ljudi. Sve to nam pruža Crna Gora, kako bi kompletno uživali u odmoru“, kazala je Ivanovski.

Pored NTO, svoju podršku u organizaciji posjete novinarki Blica, B92 i influensera iz Srbije, dale su i lokalne turističke organizacije Plava i Žabljaka, strateški partneri NTO Gold Travel i nacionalna avio kompanija Air Montenegro, katun Vranjak, Hotel Berane, Bianca Spa & Resort, TA Explorer, kao i etno sela Montenegro Brezna i Nevidio.

