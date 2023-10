Poziv za zakup zemljišta radi izgradnje zip line-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija pozvalo je sve zainteresovane da se do kraja mjeseca prijave na javni poziv za davanje u dugoročni zakup na period od deset godina zemljišta u državnoj svojini u Opštini Budva, radi izgradnje i postavljanja zip line-a.

Ministarstvo je pozvalo zainteresovane investitore da učestvuju na javnom nadmetanju. Predmet zakupa je zemljište koje čini više katastarskih parcela u katastarskoj opštini Brajići.

Početna cijena zakupa nepokretnosti na godišnjem nivou iznosi 3,9 hiljada EUR. Cijena zakupa na godišnjem nivou koriguje se za iznos odgovarajuće godišnje stope inflacije.

Na zemljištu koje se daje u zakup, učesnik na aukciji je u obavezi da izgradi odnosno postavi zip line, u skladu sa Planom privremenih objekata za teritoriju Opštine Budva.

Zip line je privremeni objekat u kojem se, uz korišćenje specijalne opreme, omogućava klizanje preko čeličnog užeta sa jedne na drugi kraj „razdvojenih strana“ – najčešće prostora između dva brda, dvije planine ili dvije strane kanjona.

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do i uključujući 31. oktobar do 13 sati.

Davanje u zakup nepokretnosti će se vršiti javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Ministarstva finansija, kancelarija broj 114, 3. novembra sa početkom u deset sati.

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju sva domaća i strana preduzeća i pojedinci, kao i konzorcijumi, ako su kupili aukcijsku dokumentaciju, uplatili depozit u iznosu od pet odsto od iznosa početne cijene ukupne zakupnine, potpisali nacrt ugovora i registrovali se kao učesnici na aukciji.

Pored navedenih uslova, učesnik mora da ispunjava i određene kvalifikacione uslove, odnosno da ima iskustvo u oblasti upravljanja zip line-om najmanje pet godina i da dokaže da je u posljednje dvije poslovne godine, pojedinačno po godinama, ostvario pozitivan finansijski rezultat.

Kvalifikacioni uslovi moraju biti ispunjeni kumulativno.

Zakupac je dužan da sa Vladom, odnosno Ministarstvom finansija, zaključi ugovor o zakupu predmetnih nepokretnosti u roku od 60 dana od dana javnog nadmetanja, do kada je dužan da uplati cijenu zakupa.

Javni poziv objavljen je na internet stranici www.mif.gov.me.

