Poziv za dodjelu subvencija poljoprivrednim proizvođačima

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Opština Kotor raspisala je javni poziv za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju poljoprivrednih proizvođača za ovu godinu.

Sekretarijat za razvoj preduzetništva komunalne poslove i saobraćaj pozvao je sve registrovane poljoprivredne proizvođače, ribare i marikulturiste da se prijave na javni poziv koji je otvoren od 20. do 31. marta.

Shodno Programu podsticajnih mjera subvencija u poljoprivredi na području Opštine Kotor, subvencije se dodjeljuju za podršku razvoju voćarske proizvodnje, maslinarstva, povrtarske i cvjećarske proizvodnje, pčelarstva, stočarstva, organske poljoprivrede, ribarstva i marikulture i uzgoja i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja.

Subvencije se dodjeljuju i za podršku u učestvovanju i organizovanju sajamskih i sličnih manifestacija registrovanim udruženjima poljoprivrednih proizvođača i individualnim poljoprivrednim proizvođačima.

Zahtjevi za učešće na javnom pozivu podnose se Sekretarijatu u zatvorenoj koverti preko Građanskog biroa, svakog radnog dana od osam do 13 sati.

Sve potrebne informacije građani mogu dobiti putem mejla [email protected] ili na broj telefona 032 325 865.

Javni poziv sa detaljima podrške i potrebnom dokumentacijom za prijavu objavljen je na sajtu Opštine.

