Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, objavilo je javni poziv za dodjelu podrške investicijama za izgradnju bunara i bistijerni za ovu godinu.

Investicije koje se mogu podržati su bušenje, odnosno izgradnja novih eksploatacionih bunara, nabavka nove opreme za novoizgrađene bunare, izgradnja novih bistijerni u cilju obezbjeđivanja napajanja vodom, adaptacija postojećih bistijerni i nabavka rezervoara (tankova) za vodu.

Minimalna vrijednost investicije je 500 EUR, dok maksimalna prihvatljiva investicija za podršku iznosi deset hiljada EUR.

Javni poziv, sa obrascem zahtjeva za prijavljivanje, može se preuzeti sa internet stranice Ministarstva.

Javni poziv je objavljen u utorak i traje do utroška sredstava, a ne kasnije od 24. maja.

Javni poziv će se završiti prije 24. maja ukoliko se utroše sva predviđena sredstva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS