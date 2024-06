Pozitivno mišljenje revizije na finansijske izvještaje NPCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nezavisni revizor dao je pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje preduzeća Nacionalni parkovi Crne Gore (NPCG).

Iz NPCG su saopštili da su prošlu poslovnu godinu završili sa pozitivnim finansijskim rezultatom.

“Nakon izvršene revizije finansijskih izvještaja NPCG, utvrđeno je da oni daju objektivan i fer prikaz po svim materijalno značajnim aspektima finansijske pozicije, zbog čega je dobijeno pozitivno mišljenje nezavisnog revizora”, saopštili su iz NPCG.

Menadžment NPCG, kako je saopšteno, čvrsto vjeruje da će se u u narednom periodu ostvarivati još efikasniji rezultati u svim segmentima upravljanja zaštićenim prirodnim područjima Durmitora, Biogradske gore, Lovćena, Skadarskog jezera i Prokletija.

Prema riječima direktora NPCG, Vladimira Martinovića, uz neophodnu podršku Vlade, nadležnih organa i ukupne društvene zajednice, a oslanjajući se na sopstvene snage i potencijale uz njihov kontinuirani razvoj, kao i afirmaciju najznačajnijih ekonomskih principa poslovanja, u preduzeću su uvjereni da će se steći uslovi za obezbjeđivanje čvršće pozicije NPCG u ukupnom sistemu zaštite životne sredine u Crnoj Gori.

Na pozitivni učinak poslovanja uticali su brojni interni i eksterni faktori, a prije svega domaćinsko rukovođenje i odgovoran odnos prema resursima koji su dati na upravljanje.

“U tom cilju, ističemo čvrstu saradnju sa ključnim institucijama i organizacijama i nevladinim sektorom u cilju zaštite biodiverziteta, osmišljavanje i realizaciju projekata sa različitim subjektima, razvoj saradnje sa međunarodno značajnim organizacijama i regionalnim zaštićenim područjima, kao i efikasniju promociju turističke ponude svih pet nacionalnih parkova na nacionalnom i međunarodnom planu u saradnji sa turističkom privredom”, dodaje se u saopštenju.

U dijelu unapređenja zaštite prostora, kako u saradnji sa drugim subjektima, tako i kroz realizaciju projekata, NPCG je uložio značajna sredstva u opremanje Službi fizičke zaštite, obezbjeđujući materijalna sredstva, tehničku opremu, plovila i vozila i uniforme za nadzornike.

“U okviru segmenta edukacije u cilju podizanja svijesti, posebno mladih, ponosni smo na saradnju sa školama i drugim obrazovno-vaspitnim subjektima i realizaciju različitih tematskih radionica u okviru kojih smo promovisali vrijednosti i ljepote zaštićenih područja i ukazivali na značaj zaštite prirode i štetne efekte po biodiverzitet”, dodaje se u saopštenju.

Uprkos rastućim izazovima kada je riječ o zaštićenim područjima, u NPCG vjeruju da će u narednom periodu ostvarivati značajnije rezultate.

“Osim na polju ostvarivanja finansijske održivosti NPCG, kao i na polju unapređenja stručne i fizičke zaštite prostora, na to nas obavezuje i sve veća zainteresovanost domaćih i stranih posjetilaca za turističku ponudu zasnovanu na prirodi”, zaključuje se u saopštenju.

