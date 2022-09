Pozitivan izvještaj za prijem Crne Gore u Pariski memorandum

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je ispunila uslove koji je preporučuju za punopravno članstvo u Pariskom memorandumu (Paris MoU), saopšteno je iz Ministarstva kapitalnih investicija.

Iz Ministrstva su rekli da je u Crnoj Gori od 19. do 23. septembra boravio revizorski tim Paris MoU u cilju utvđivanja ispunjenosti uslova Crne Gore za prijem u punopravno članstvo u ovoj međunarodnoj organizaciji.

“Na zadovoljstvo obje strane, auditori su iznijeli ocjenu da je Crna Gora ispunila uslove koji je preporučuju za punopravno članstvo u Paris MoU, te da će shodno tome i Izvještaj auditora biti pozitivan i da će, kao takav, biti u narednom periodu upućen Savjetodavnom odboru Pariskog memoranduma”, navodi se u saopštenju.

Petočlani revizorski tim su sačinjavali predstavnici Sekretarijata Pariskog memoranduma, Evropske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA), kao i dva predstavnika Holandije i Estonije.

“U navedenom periodu predstavnici Paris MoU su prisustvovali obavljanju inspekcijskog nadzora od PSC inspektora na stranim brodovima u lukama od nacionalnog značaja, Bar i Kotor”, rekli su iz Ministarstva.

U skladu sa agendom posjete današnji završni sastanak bio je prilika da auditori Paris MoU zajedno sa predstavnicima Ministarstva kapitalnih investicija konstatuju stepen ispunjenosti obaveza na putu ka punopravnom članstvu, kojom prilikom je ocijenjeno da je postignut značajan napredak.

Savjetodavni odbor će, na osnovu pozitivnog izvještaja o radu PSC inspektora i izvještaja o evidentnom napretku ostvarenom po pitanju usklađenosti crnogorskog zakonodavstva predložiti prijem Crne Gore u punopravno članstvo Paris MoU na prvoj narednoj sjednici Odbora Pariskog memoranduma, planiranoj za maj naredne godine.

Prijem Crne Gore u punopravno članstvo Paris MoU predstavlja u skladu sa Strategijom razvoja pomorske privrede 2020-2030. aktivnost koja će dovesti i do realizacije strateškog cilja Jačanje kapaciteta pomorske administracije Crne Gore i pojednostavljenje administrativnih procedura.

“Na ovaj način biće, takođe, unaprijeđena sigurnost pomorske plovidbe i sigurnost ljudskih života i imovine na moru, te bezbjednost lučkih postrojenja i brodova”, rekli su iz Ministarstva.

Prijem Crne Gore u Paris MoU predstavlja ujedno i ispunjavanje jednog od glavnih mjerila za zatvaranje Poglavlja 14-Transportna politika u procesu pridruživanja EU.

