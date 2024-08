Povoljnom nabavkom energije i smanjenjem gubitaka zaštititi krajnje korisnike

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nabavka električne energije za prokrivanje gubitaka u distributivnoj mreži, za koje je ovlašćen Crnogorski elektrodistributivi sistem (CEDIS), obaviće se tokom trećeg i četvrtog kvartala, kada se očekuju povoljnije hidrološke prilike.

U Ministarstvu energetike održan je sastanak menadžera Elektroprivrede (EPCG) i CEDIS-a, na kojem je razgovarano o daljim aktivnostima kako bi se što spremnije dočekala naredna godina.

„S tim u vezi, analizirana je mogućnost nabavke električne energije za prokrivanje gubitaka u distributivnoj mreži, a za koje je ovlašćen CEDIS“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Zaključeno je da se nabavka izvrši tokom trećeg i četvrtog kvartala, kada se očekuju povoljnije hidrološke prilike i povoljnija situacija na tržištu električne energije.

Takođe, a u svjetlu pripreme novog zakona o energetici, razmotrena je i potreba za nabavkom savremene mjerne infrastrukture, koja bi omogućila punu implementaciju novog zakona i donijela benefite krajnjim potrošačima.

„Drugim riječima, novim zakonom o energetici krajnjem potrošaču se pruža prilika da aktivno učestvuje u pružanju usluga balansiranja elektroenergetskog sistema i da na taj način ostvari prihod“, dodaje se u saopštenju.

Kako bi to bilo omogućeno potrošačima, mora postojati adekvatna mjerna oprema (napredna električna brojila), sa puno više funkcija i mogućnosti nego što to aktuelna brojila pružaju.

