Povlašćeni uslovi za potrošače iz privrede

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) je, u periodu od 1. oktobra do 31. decembra, ponudila povlašćene uslove za otplatu zaostalog duga i potrošačima iz privrede.

„Za tu kategoriju kupaca maksimalni broj rata je 30, minimalna rata iznosi 50 EUR, a u zavisnosti od visine duga, potrošačima iz privrede ponuđeno je više opcija za otplatu, počev od četvrtine duga odnosno 25 odsto, trećine, 33 odsto, i polovine do ukupnog iznosa duga“, navodi se u saopštenju.

U naznačenom periodu koliko traje akcija, EPCG će informisati kupce o povoljnostima i uslovima priključenja akciji.

Pravo priključenja akciji Sporazum po povlašćenim uslovima – za potrošače iz privrede stiču kupci koji su platili posljednju fakturu izdatu u mjesecu potpisivanja sporazuma, kao i kupci koji poštuju Sporazum o izvršavanju obaveza po osnovu duga za utrošenu električnu energiju.

„Sporazumom je omogućena otplata dijela duga uz priznanje ukupnog duga. Ponuđene opcije otplate četvrtine duga, trećine, polovine i ukupnog duga“, navodi se u saopštenju.

Iz EPCG su rekli da je minimalna rata za otplatu duga ovom vrstom sporazuma 50 EUR.

„Maksimalan broja rata definisan ovom vrstom sporazuma je 30, a u periodu otplate duga uz uredno izmirivanje obaveza po sporazumu kupcu se neće obračunavati zatezna kamata“, kazali su iz EPCG.

Iz kompanije su naveli da se povlače predlozi za izvršenje kod nadležnih sudova koji su podnijeti radi prinudne naplate potraživanja kod kupaca, kao i za izvršenje kod javnih izvršitelja koji su podnijeti radi prinudne naplate potraživanja kod kupaca nakon plaćanja predujmljenih troškova.

„EPCG, FC Snabdijevanje neće primjenjivati mjere prinudne naplate odnosno obustavu snabdijevanja električnom energijom i podnošenje predloga za izvršenje, dok dužnik uredno ispunjava sporazumom definisane obaveze“, zaključuje se u saopštenju.

