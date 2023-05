Povlašćeni proizvođači kratki za 2,3 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Povlašćeni proizvođači električne energije u ovoj godini su od prodaje električne energije po podsticajnim cijenama prihodovali 17,9 miliona EUR.

To je 2,3 miliona EUR, ili oko 11 odsto, manje nego što bi prihodovali da su električnu energiju prodavali na tržištu, pokazuju podaci Crnogorskog operatora tržišta električne energije (COTEE), piše Dan.

Na tržištu su struju mogli prodati za 20,2 miliona EUR.

Trenutno su u sistemu podsticaja 23 povlašćena proizvođača, dok su tri firme početkom godine izašle iz sistema podsticaja. U pitanju su firme koje gazduju sa ukupno deset mini hidroelektrana (mHE) Hidroenergija Montenegro, BB hidro i Viridi progresum.

Te firme su izašle iz sistema podsticaja upravo zbog toga što na tržištu mogu da prodaju električnu energiju po cijeni većoj od podsticajne.

Prethodnih godina to nije bio slučaj, već je podsticajna cijena struje bila znatno veća od tržišne. Međutim, od septembra 2021. godine cijena na tržištu počinje da raste i dostigla je nevjerovatne vrijednosti. Lani je podsticajna cijena bila oko 92 EUR po megavat satu (MWh), što je bilo skoro dva puta manje od prosječne tržišne cijene.

Podsticajna cijena godišnje se koriguje stopom inflacije iz prethodne godine. Lani je inflacija bila oko 17 odsto, što znači da je podsticajna cijena sada preko 100 EUR po MWh.

Povlašćeni proizvođači, kada se odluče za izlazak iz sistema podsticaja, moraju minimum godinu da budu na tržištu. Pravo na podsticajne cijene imaju 12 godina od početka dobijanja tog statusa.

Prema podacima COTEE-a, najviše novca po osnovu prodaje električne energije u ovoj godini dobilaje firma Krnovo Green Energy. Vlasnici vjetroelektrana (VE) na Krnovu prihodovali su 8,2 miliona EUR u ovoj godini, dok bi na tržištu, prema podacima COTEE, dobili 386,3 hiljade EUR više.

Možura Wind Park, koja gazduje vjetroelektranama na Možuri, prihodovala je 4,4 miliona, što je 1,07 miliona manje nego što bi to bio slučaj da su struju prodavali na tržištu.

MHE Vrbnica je prihodovala 845,8 hiljada, ili 349,3 hiljade manje nego što bi prihodovali na tržištu.

Small Hydro Power Mojanska prihodovala je od prodaje struje 863 hiljade EUR, što je 71,6 hiljada manje u odnosu na prihod koji bi ostvarili na tržištu, dok je Kronor od prodaje struje prihodovao 830,2 hiljade EUR. Zbog ostanka u sistemu podsticaja, oni su “ostali kratki” za 186,6 hiljada EUR.

Hidro Bistrica je prihodovala 650,2 hiljade EUR, što je 133,6 hiljada manje nego što bi zaradili na tržištu. Igma Energy je u ovoj godini prihodovala 389 hiljada EUR, ali bi oni, za razliku od prethodnih firmi, na tržištU zaradili 17 hiljada manje nego preko sistema podsticaja.

Od 23 povlašćena proizvođača, njih 14 ostvarilo bi veći prihod da su struju prodavali na tržištu, dok je njih devet više novca dobilo kroz sistem podsticaja.

Građani i privreda plaćaju podsticaje za vlasnike mHE i VE od 2014. godine, kada je sa radom počela prva mini-hidroelektrana u Crnoj Gori.

Povlašćeni proizvođači mogu jednom za 12 godina, na koliko im je utvrđen povlašćeni status, da izađu iz sistema podsticaja, da budu minimum godinu van njega i da se, ukoliko žele, ponovo vrate u sistem podsticaja.

Na godišnjem nivou, država, privreda i građani su do sada uvijek davali milione EUR da bi povlašćeni proizvođači dobijali više novca nego što bi to bio slučaj da su struju prodavali na tržištu. Ugovori o koncesiji su na 30 godina, nakon čega mHE i VE ostaju državi.

