Povezivanjem privrednika do većih investicija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Povezivanje crnogorskih i njemačkih privrednika najbolji je način da se podstakne realizacija zajedničkih projekata i obezbijedi veće učešće investicija iz Njemačke u razvoju infrastrukture, energetike, turizma, informacionih tehnologija i poljoprivredno-prehrambenog sektora, ocijenila je predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić.

„PKCG je kroz bogato iskustvo i dugačak istorijat saradnje sa njemačkim organizacijama, kompanijama i investitorima upoznala inovativnu snagu privrede Njemačke, njenu poslovnu efikasnost i kulturu kao simbole kvaliteta evropske industrije“, kazala je Drakić na okruglom stolu pod nazivom Odgovori Njemačke i Crne Gore na energetsku krizu.

Ona je na okruglom stolu, koji su u Frankfurtu organizovali Generalni konzulat Crne Gore i Razvojna agencija tog grada, dodala da to jasno sugeriše koliki je značaj crnogorsko-njemačkog privrednog partnerstva u cilju sprovođenja reindustrijalizacije i jačanja proizvodne orjentacije ekonomije Crne Gore.

Učešće predstavnika PKCG na okruglom stolu u Frankfurtu bila je prilika da se kroz promociju privrednih potencijala Crne Gore podstaknu svi vidovi saradnje sa najvećom evropskm ekonomijom.

Iz PKCG su naveli da je Njemačka prošle godine uložila preko 100 miliona EUR u crnogorsku ekonomiju, a više od milijardu od obnove državnosti.

Prema podacima Nacionalne turističke organizacije (NTO), 3,8 miliona njemačkih turista razmišlja ili planira da u naredne tri godine posjeti Crne Goru, pa je Drakić i ovom prilikom afirmisala ljepote i sadržaje Crne Gore, a posebno je naglasila značaj crnogorske dijaspore u Njemačkoj kao vrlo važne spone za ekonomsko povezivanje, ulaganja i unapređenje poslovnih veza dvije države.

Ona je na okruglom stolu predstavila pokazatelje crnogorske ekonomije sa fokusom na potencijale saradnje u sektoru energetike.

Prema riječima Drakić, Njemačka kroz KfW banku više od deset godina finansira projekte energetske efikasnosti u Crnoj Gori, a potencijali u toj oblasti su i dalje je veliki.

„Crna Gora u sprovođenju ciljeva zelene transformacije ima priliku da proširi saradnju i iskoristi iskustvo i podršku njemačkih kompanija kao lidera u primjeni zelenih rješenja za održivi rast. Vjerujem da ćemo tu šansu iskoristiti da razvoj crnogorske energetike postavimo na putanju održivog rasta koji će podsticajno djelovati na revitalizaciju industrije i pokretanje ostalih ekonomskih potencijala Crne Gore“, zaključila je Drakić.

Nakon diksusije upriličen je svečani prijem, kojem su prisustvovali predstavnici konzularnog kora, državnih organa, banaka, finansijskih institucija, renomiranih kompanija iz Frankfurta i njemačkih pokrajina Hesen i Baden Virtemberg. Tom prilikom gostima se obratila generalna konzulka Crne Gore u Frankfurtu Ivana Đukanović, koja je pozvala njemačke investitore da posjete Crnu Goru i da se uvjere u povoljan investicioni ambijent.

Prijemu je prisustvovao i poznati crnogorski biznismen i humanista Hajriz Brčvak, koji je govorio o svojim poslovnim iskustvima u Crnoj Gori i Njemačkoj.

Događaj je bio prilika da se, kroz razmjenu iskustava i kontakata, razmotre novi modaliteti, saradnje Crne Gore i Njemačke, na regionalnom i lokalnom nivou.

