Povećati broj letova i turista sa dalekih tržišta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Broj letova mimo sezone trebalo bi povećati, odnosno pojačati saradnju, posebno kada je u pitanju tržište Azije gdje postoji zajednički interes regiona, ocijenili su ministar turizma Simonida Kordić i generalni direktor predstavništva Turkish airlines-a u Crnoj Gori, Mutalip Ilhan.

“Turkish airlines je veoma važan za Crnu Goru, zahvaljujući kojem imamo sjajne konekcije sa čitavim svijetom”, poručila je Kordić.

Na sastanku je ocijenjeno da već godinama, turska nacionalna avio-kompanija realizuje direktne avio linije između Istanbula i crnogorskih aerodroma, čime utiče na veći broj turista sa različitih tržišta jer je riječ o značajnom avio čvorištu ka ostatku Evrope, ali i drugim kontinentima.

„Brojke su dobre, ali mogu biti i mnogo bolje. Crna Gora ima sjajnu prirodu, kulturno i istorijsko nasljeđe, pa tako može privući goste iz svih zemalja. Za to je svakako neophodna bolja promocija i bolja infrastruktura aerodroma“, ocijenio je Ilhan.

Sagovornici su se saglasili da je važan svaki let, naročito van sezone, te da zajedničkim djelovanjem više resora treba povećati konekcije ali i učiniti da Crna Gora ne bude samo tranzitna zona.

