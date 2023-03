Povećana svijest građana o primjeni mjera energetske efikasnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Građani postaju svjesniji da upotrebom energetski efikasnih tehnologija, koje su pritom i ekološki prihvatljivije, mogu u značajnoj mjeri da povećaju komfor i daju značajan doprinos smanjenju efekata staklene bašte, saopšteno je iz Ministarstva kapitalnih investicija.

Predstavnici Ministarstva su u četvrtak u tržnom centru Big Fashion obilježili Svjetski dan energetske efikasnosti.

Oni su građane informisali o energetskoj efikasnosti, načinima za racionalno korišćenje energije, kao i o mjerama energetske efikasnosti koje mogu da primijene u svakodnevnom životu.

„Imajući u vidu značaj primjene mjera energetske efikasnosti, Ministarstvo kontinuirano učestvuje u sveobuhvatnoj javnoj kampanji za promovisanje energetske efikasnosti u cilju dodatnog unapređenja svijesti građana“, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo je, u cilju obilježavanja Svjetskog dana energetske efikasnosti, obezbijedilo određen broj energetski efikasnih sijalica – LED, koje su sa informativnim flajerima i drugim promotivnim materijalom podijeljene građanima.

„O uspjehu promotivnog događaja, značaju energetske efikasnosti, ali i svijesti naših građana, govori i činjenica da je u roku od svega par sati podijeljeno više od 300 LED sijalica i kompletan promotivni materijal“, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva su poručili da energetska efikasnost ostaje ključni prioritet za postizanje ciljeva održivog razvoja i transformaciju ekonomije u pravcu efikasne upotrebe resursa.

„Mnogostruke su koristi koje jedno društvo može imati od poboljšanja energetske efikasnosti. One uključuju uštede, konkurentnost ekonomije, doprinos energetskoj sigurnosti, smanjenje potreba za novim kapacitetima, nova radna mjesta i drugo“, zaključili su iz Ministarstva.

