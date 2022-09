Potrebno održivo ulaganje u infrastrukturu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Održivo ulaganje u sveukupnu infrastrukturu Žabljaka, kapitalne investicije, kao i intenzivnije, plansko pristupanje evropskim fondovima za razvoj, pravac je u kom Žabljak treba da se razvija da bi doživio privredni preporod, ocijenio je premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović.

On je tome dodao i dalji napredak etno turizma, kao i formiranje visokomobilnih malih i srednjih preduzeća, zasnovanih na domicilno porodičnoj manufakturi.

Abazović je uputio čestitku predsjedniku Opštine Veselinu Vukićeviću, predsjedniku Skupštine opštine Vidoju Tomčiću i svim građankama i građanima durmitorskog kraja, povodom 17. septembra, Dana opštine Žabljak.

“Za nama je turistički veoma uspješna godina na sjeveru države. Planine poput Durmitora sve više postaju tražene na turističkoj mapi, za šta smo sigurni da će Žabljak znati da iskoristi. Uvjereni smo da će odluka Vlade, da mimo kapitalnog budžeta svim opštinama na sjeveru opredijeli do milion EUR za jedan kapitalni projekat, doprinijeti razvoju tog kraja“, rekao je Abazović.

On je ocijenio da je Opština koja je ne tako davno predstavljala regionalni centar i nadaleko poznatu bazu planinskog, sportskog, izletničkog i rekreativnog turizma, pred ozbiljnim zadatkom da iznova valorizuje sav svoj prirodni, kulturni, intelektualni i poljoprivredni potencijal, koji zaslužuje da se mjeri i nadmeće sa prestižnim, referentnim evropskim turističkim centrima.

„U želji da Žabljak i Crna Gora dožive nesporni ekonomski, prosvjetni, kulturni i sportski prosperitet, još jednom vam čestitam Dan opštine“, naveo je Abazović u čestitki.

