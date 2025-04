Potrebne snažne fiskalne mjere i razvojni podsticaji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast prosječne zarade, sam po sebi, nije garant poboljšanja ekonomske situacije građana, već su potrebne snažne fiskalne mjere, odgovorni socijalni i razvojni podsticaji, kao i efikasna borba protiv korupcije i kriminala, ocijenio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je na prvoj prvomajskoj sindikalnoj akademiji, koju je povodom Prvog maja – Međunarodnog dana rada, organizovala Unija slobodnih sindikata (USSCG) kazao da je samo tako moguće izgraditi inkluzivno i istinski pravedno društvo, u kojem svaki građanin vidi svoju budućnost, ima šansu za dostojanstven život i ravnopravno učestvuje u razvoju svoje zemlje.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegove Kancelarije za odnose s javnošću, rekao da mu je zadovoljstvo da se obrati povodom Prvog maja – praznika koji se slavi kao izraz poštovanja prema radu i radnicima, temelju svakog društva koje teži napretku, pravednosti i dostojanstvu.

„Siguran sam da bez Unije slobodnih sindikata i posvećenog rada u prethodne dvije decenije, u Crnoj Gori prava radnika ne bi bila na nivou na kojem su danas. U ime građana Crne Gore i u ime radnika hvala vam na toj borbi. Danas odajemo priznanje generacijama koje su se borile za radnička prava – za dostojanstven rad, sigurnost i pravedne uslove. Njihova borba nas obavezuje i podsjeća da napredak nije dat sam po sebi, već je rezultat zajedničkog zalaganja, solidarnosti, borbe i istrajnosti”, saopštio je Milatović.

On je podsjetio da je Crna Gora napravila važne korake u jačanju prava radnika.

“Naš zakonodavni okvir štiti pravo na rad, sindikalno organizovanje i dostojanstvene uslove na radnom mjestu. Ipak, nije dovoljno da prava samo postoje, moramo se boriti i da se poštuju i da ih institucije u potpunosti implementiraju kako bi bila dio svakodnevnog života naših građana”, rekao je Milatović.

On je dodao da je danas, dok se slavi rad, potrebno iskreno govoriti i o izazovima.

“Naše društvo je, decenijama unazad, prolazilo kroz teške periode političke nestabilnosti, tranzicije, globalnih kriza i sporog privrednog oporavka. Dugogodišnje razlike u prihodima i imovini su sve više dijelile građane stvarajući dubok jaz između bogatih i siromašnih. Nejednakost kako u prihodima, tako i u pristupu životnim prilikama i dalje je prisutna među nama i nije samo broj na papiru”, kazao je Milatović.

Prema njegovim riječima, nivo siromaštva, naročito među nezaposlenima i stanovnicima sjevernog i ruralnih regiona veoma je visok.

“Puno naših građana još osjeća neizvjesnost pred nesigurnim ugovorima, niskim platama ili teškim uslovima rada. Subjektivni pokazatelji takođe potvrđuju da veliki broj građana i dalje živi sa izraženim finansijskim poteškoćama, zbog visokih cijena i troškova života. Previše mladih traži priliku izvan granica naše zemlje, umjesto da svoju budućnost grade ovdje, u Crnoj Gori. Do ovakvog stanja u društvu je, između ostalog, dovela praksa da je važnije koliko imaš nego koliko znaš ili kojoj partiji pripadaš u odnosu na to koliko radiš ili vrijediš”, saopštio je Milatović.

On je poručio da borba protiv nejednakosti traži ozbiljan pristup – dugoročne mjere, dogovor i pravdu za sve.

“Svjedoci smo da je u prethodnom periodu bilo i pozitivnih pomaka, kao što je nominalni rast prosječne zarade koji je dominantno uslovljen povećanjem minimalne zarade kroz program Evropa sad 1. I ovdje želim da budem ličan. Sjećam se brojnih sjednica socijalnog savjeta na kojima sam kao ministar ekonomskog razvoja naučio puno od predstavnika USSCG. Ponosan sam na velike odluke koje smo u okviru socijalnog savjeta zajedno donijeli, a koje se tiču Evrope sad 1 i opšteg kolektivnog ugovora”, rekao je Milatović.

On smatra da prostor za napredak i dalje postoji.

“Podaci pokazuju da više od polovine zaposlenih u Crnoj Gori ima mjesečnu neto zaradu koja je niža od 800 EUR”, naveo je Milatović.

On je kazao da doprinos koji sindikati daju zaštiti i jačanju prava radnika, nemjerljiv.

Milatović je saopštio da Prvi maj nije samo dan odmora, već i dan podsjećanja da nema slobode bez borbe, bez ekonomske pravde i da nema prosperiteta bez jednakih šansi za sve.

“Vjerujem da je naše društvo snažno onoliko koliko su mu radnici zaštićeni. A radnici su snažni onoliko koliko su zaštićeni. Vjerujem u Crnu Goru koja ulaže u znanje i napredak, ali ne zaboravlja nijednog radnika – ni u fabrici, ni na polju, ni za volanom, ni u učionici, ni u bolnici. Zato, neka nam ovaj dan bude inspiracija da gradimo zemlju u kojoj su prava radnika nepovrediva, a njihovo dostojanstvo neprikosnoveno. I jednako važno – zemlju gdje rad nije izvor neizvjesnosti, već temelj dostojanstvenog života”, rekao je Milatović.

On je svim radnicama i radnicima, ali i svim građanima, čestitao Prvi maj – međunarodni praznik rada.

“Živio dostojanstven rad i živjela Crna Gora”, zaključio je Milatović.

