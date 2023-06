Potreban adekvatan dijalog i riješeni pravni odnosi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada prije pokretanja novog javnog poziva za izbor agenta registracije domena .me mora imati adekvatan dijalog i riješene pravne odnose sa postojećim investitorima, ocijenjeno je iz Američke privredne komore (AmCham), čiji je doMEn članica.

Predstavnici AmCham-a su kazali agenciji Mina-business da vladavina prava, kao i poštovanje svih zakonskih procedura i propisa, mora biti imperativ za sve društvene aktere, a na čemu Američka privredna komora permanentno insistira, pa shodno tome i u ovom slučaju.

“U tom smislu smatramo da Vlada prije pokretanja novog javnog poziva za izbor agenta, mora imati adekvatan dijalog i riješene pravne odnose sa postojećim investitorima”, odgovorili su iz AmCham-a na pitanje da prokomentarišu najavu raspisivanja javnog poziva za agenta registracije domena, imajući u vidu da kompanija doMEn ugovor smatra obnovljenim.

Predstavnici američkih kompanija GoDaddy.com LLC i Identity Digital, osnivači doMEn-a koji upravlja registrom .me, saopštili su ranije da crnogorska Vlada odlukom o raspisivanju javnog poziva za izbor agenta za registraciju .me domena ignoriše ugovorne obaveze, što narušava njen kredibilitet u sprovođenju vladavine prava.

Oni su kazali da su pažljivo proučili Ugovor i sigurni su da je on obnovljen u skladu sa članom 8.1. koji reguliše procedure obnove Ugovora.

AmCham, kako su rekli njeni predstavnici, stalno ukazuje na važnost blagovremenog i kontinuiranog dijaloga kada su u pitanju procesi između donosioca odluka i poslovne zajednice, te na predvidljivost poslovanja i transparentnost u donošenju odluka, kao nekim od ključnih kriterijuma spram kojih se određuju renomirani investitori.

“Upravo zbog toga iznenađuje nedostatak kvalitetnog dijaloga između Vlade i naše kompanije članice doMen”, naveli su iz AmCham-a.

Kompanija doMEn je, kako su rekli, u većinskom vlasništvu renomiranih američkih kompanija, GoDaddy.com LLC i Identity Digital, koji predstavljaju lidere u svijetu IT-a.

“U prethodnom periodu ostvarila je zavidne poslovne rezultate, pozicionirajući se na međunarodnom tržištu kao jedan od najboljih crnogorskih brendova, i povezujući se sa najvećim i globalnim gigantima kakav su Google, Facebook/Meta i drugi”, precizirali su iz AmCham-a.

Oni su rekli da ukoliko želimo da kompanije takvog renomea budu prisutne u Crnoj Gori, moramo graditi poslovni ambijent na gore navedenim vrijednostima.

U AmCham-u su na pitanje kakva se poruka šalje američkim i potencijalnim investitorima odgovorili da izvještaj AmCham-a o poslovnom ambijentu ukazuje na kontinuirani pad kvaliteta poslovne klime, pa je tako ukupna prosječna ocjena za period 2021-2022. iznosila 5,65, što je niže od ocjene iz Izvještaja za 2019 – 2020 kada je prosječna ocjena iznosila 5,8, ili ranije za period 2017 – 2018. kada je dostizala vrijednost 6,29.

“Kao jedan od glavnih razloga nezadovoljstva poslovnim okruženjem, članice AmCham-a navode političku nestabilnost koja evidentno snažno utiče na priliv investicija. Vladavina prava je i dalje velika prepreka stvaranju konkurentnog i fer tržišta, dok česte izmjene važnih sistemskih zakona unose pravnu nesigurnost”, smatraju u AmCham-u.

U takvim okolnostima, kako su dodali, bilo koje iskustvo koje dodatno umanjuje povjerenje investitora u vladavinu prava, ili upućuje na neadekvatan odnos države prema investitorima, svakako šalje negativnu sliku i destimuliše interesovanja velikih globalnih brendova za ulaganjem u Crnu Goru.

Na pitanje kako u AmCham-u vide razrješenje te situacije, odgovorili su da učešće Crne Gore u pretpristupnom procesu EU i članstvo u NATO-u čine atraktivnom investicionom destinacijom, a predvidljivo i transparentno poslovno okruženje zasnovano na vladavini prava je preduslov za dolazak novih i zadržavanje postojećih investitora iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i EU.

“Smatramo da je potrebno još jednom razmotriti pravne, političke, ekonomske, ali i reputacione aspekte ovakve odluke, jer je jako važno da prilikom građenja stimulativnog poslovnog ambijenta vodimo računa koje poruke šaljemo”, rekli su iz AmCham-a.

Ako se tome doda, kako su zaključili, da je jedna od ključnih preporuka Američke privredne komore iz njihovog Izvještaja o poslovnom ambijentu da IT mora biti strateška razvojna grana ekonomije, jasno je da tom pitanju treba dati neophodnu pažnju.

