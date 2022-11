Potpisani ugovori sa NVO za oblast energetike i energetske efikasnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Ministarstva kapitalnih investicija dodijelila je sredstva za devet NVO iz oblasti energetike i energetske efikasnosti.

U pitanju su NVO Ronilački klub Tim ajkula, Expeditio, Centar za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju UDG, Centar ekoloških inicijativa, Avlija, Energeko, Inicijativa mladih za ljudska prava, Siguran put, kao i Građanska inicijativa mladih.

“Ukupan fond sredstava za finansiranje NVO u oblasti energetike i energetske efikasnosti za ovu godinu iznosi 50 hiljada EUR, a NVO koje su ispunile uslove konkursa i u skladu sa bodovnim listama nezavisnih procjenjivača, dodjeljuje se iznos od 43,13 hiljada EUR”, navodi se u saopštenju.

Ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović, potpisao je danas devet ugovora o načinu isplate i korišćenju sredstava, izvještavanju i nadzoru nad realizacijom projekta/programa u oblasti energetike i energetske efikasnosti.

“Projekti/programi koji će se realizovati na osnovu zaključenih ugovora imaju za cilj edukaciju građana kroz promotivne aktivnosti, organizovanje okruglih stolova i seminara na temu zelene energetske tranzicije, unapređenja i primjena mjera energetske efikasnosti, podizanje svijesti građana i unapređenju svojih znanja iz oblasti energetike i energetske efikasnosti”, objasnili su iz MKI.

Ministarstvo kapitalnih investicija, odnosno Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za oblast energetike i energetske efikasnosti je, kako se podjseća, objavila dva javna konkursa za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti energetike i energetske efikasnosti.

“Prema prvom javnom konkursu Komisija je, nakon prve administrativne provjere, konstatovala da nijedna nevladina organizacija kroz svoje ciljeve i djelatnosti dostavljenih statuta nemaju definisanu oblast od javnog interesa iz ovog konkursa, kao oblast svoga djelovanja, zbog čega je objavljen novi javni konkurs”, navodi se u saopštenju.

Na osnovu drugog sprovedenog javnog kokursa pristiglo je blagovremeno ukupno 11 prijava. Nakon prve administrativne provjere Komisija je eliminisala dvije prijave projekata/programa nevladinih organizacija koje kroz ciljeve i djelatnosti statuta nijesu imali definisanu oblast od javnog interesa iz ovog konkursa, kao oblast svoga djelovanja.

“Sve nevladine organizacije navedene na Listi nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno dokumentaciju, su otklonile utvrđene administrativne nedostatke. Komisija je sačinila listu projekata/programa nevladinih organizacija, koje ispunjavaju administrativne uslove i zajedno sa projektima/programima nevladinih organizacija dostavila nezavisnim procjenjivačima na bodovanje”, rekli su iz MKI.

Nakon izvršenog bodovanja prijavljenih projekata/programa nezavisnih procjenjivača, Komisija je utvrdila rang listu projekata, uzimajući u obzir broj bodova doprinos od javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva projekata, odnosno programa i ukupan broj bodova dodijeljen od nezavisnih procjenjivača”, zaključuje se u saopštenju.

