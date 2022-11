Potpisan Sporazum o saradnji PKCG i AMM

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednici Privredne komore (PKCG), Nina Drakić i Asocijacije menadžera Crne Gore (AMM), Budimir Raičković potpisali su danas sporazum u cilju zajedničkog djelovanja ka kreiranju i dostizanju još povoljnijeg poslovnog ambijenta, te unapređenju i podizanju saradnje dvije poslovne asocijacije.

Iz PKCG je saopšteno da će se saradnja, između ostalog, realizovati u oblastima proučavanja i praćenja pojava i kretanja u privredi, razmjene znanja, ekspertize i dobrih praksi, pružanja i organizovanja međusobne stručne pomoći, zajedničkog učestvovanja u projektima koje finansiraju domaće i međunarodne organizacije, pružanja pravovremenih i kvalitetnih informacija članovima radi pronalaženja potencijalnih partnera i njihovog međusobnog povezivanja.

„Partneri će organizovati zajedničke događaje koji promovišu privredne djelatnosti i edukativne sadržaje, etičke vrijednosti, standarde korporativnog upravljanja i profesionalne odgovornosti menadžera i privrednika“, navodi se u saopštenju.

U Sporazumu se navodi da će Privredna komora kao krovna privredna organizacija, a u cilju izgradnje kapaciteta i održivosti AMM-a kao krovne menadžment i menadžerske organizacije, dati pomoć i podršku u skladu sa svojim mogućnostima i programskim ciljevima, uključujući i realizaciju projekata Izbora najuspješnijih menadžera/ki i preduzetnika/ca godine i digitalnog samita DigitalOn.

Drakić je kazala da vidi veliku mogućnost saradnje u zajedničkoj organizaciji različitih skupova i edukativnih aktivnosti, kao i u pružanju podrške privredi u procesu digitalne transformacije.

Ona je upoznala predstavnike AMM da Komora radi na digitalizaciji svojih usluga, te da je dugoročni cilj da napravi centar za digitalnu transformaciju koji bi podržavao ove procese naročito u malim i srednjim preduzećima.

Raičković ističe bliskost dvije krovne institucije.

„Naše asocijacije su veoma srodne i mogu pružiti uzajamnu podršku naročito na polju razvoja ljudskih resursa, menadžerskih i liderskih znanja, edukacija, unapređenja privrednog ambijenta, razmjene iskustava i digitalnoj transformaciji“, kazao je Raičković.

On je pozvao Komoru da zajednički doprinesu dodatnoj afirmaciji skupova koje Asocijacija menadžera organizuje – HR MeetUp i DigitalOn, ističući njihov značaj za cjelokupnu privredu.

U radu sastanka učestvovali su potpredsjednik Privredne komore Dragan Kujović, generalni sekretar Mitar Bajčeta i savjetnik predsjednice Dragoljub Bulatović, zatim predsjednik Skupštine AMM Slavoljub Popadić, potpredsjednik AMM za oblast razvoja preduzetništva Radovan Radulović i izvršna direktorica ove asocijacije, Anđela Radosavović.

