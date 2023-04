Potpisan sporazum o saradnji Crnogorskog udruženja poslodavaca i sindikata

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorsko udruženje poslodavaca, Unija slobodnih sindikata (USSCG) i Savez sindikata (SSCG) potpisali su danas sporazum o saradnji.

Sporazum su potpisali predsjednik Udruženja, Vasilije Kostić, generalni sekretari USSCG i SSCG, Srđa Keković i Duško Zarubica u prostorijama Media centra Unije slobodnih sindikata Crne Gore.

Iz USSCG je saopšteno da je sporazum potpisan imajući u vidu značaj socijalnog dijaloga za ukupan društveno-ekonomski razvoj.

“Potpisivanjem sporazuma formalno je uspostavljen okvir saradnje koji podrazumijeva partnerstvo, međusobno uvažavanje i poštovanje, transparentnost i razmjenu informacija. Predmet saradnje odnosi se prije svega na promovisanje socijalnog dijaloga na novim osnovama”, navodi se u saopštenju.

Uspješan socijalni dijalog podrazumijeva, kako se dodaje, socijalno partnerstvo uz kompromis o strukturi demokratskih društvenih promjena uz razvijanje svijesti o postojanju zona zajedničkog interesa, uprkos svim razlikama, te dinamici promjena i njihovoj socijalnoj cijeni.

“Poslodavci i sindikati, djelujući na društveno odgovoran način, vodiće računa o komplementarnosti svojih programa, projekata i aktivnosti u cilju stvaranja sinergijskog efekta na društvo u cjelini”, zaključuje se u saopštenju.

