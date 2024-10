Potpisan Memorandum o razumijevanju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Agencije za zaštitu konkurencije (AZK) i Turskog nacionalnog tijela za konkurenciju (Rekabet Kurumu), potpisali su u Istanbulu Memorandum o razumijevanju, koji bi trebalo da bude osnov za dalje unapređenje bilateralnih odnosa.

Predsjednik Savjeta AZK, Dragan Damjanović, rekao je da je bilateralna saradnja važna kao ključni instrument za razmjenu znanja i iskustava i jačanje kapaciteta službenika Agencije da odgovore najsloženijim izazovima na polju konkurencije.

Predsjednik Turskog tijela za konkurenciju Birol Kule, naveo je da je zadovoljan potpisivanjem Memoranduma, kao i da sada postoji dobra osnova za dinamizaciju aktivnosti između institucija.

On je poručio da Tursko tijelo stoji na raspolaganju za sve vrste obuka koje mogu biti od značaja za crnogorske kolege na planu jačanja administrativnih kapaciteta i IT tehnologija koje se koriste u oblasti konkurencije.

Predstavnici AZK-a su prisustvovali i prvom sastanku Balkanske platforme za konkurenciju /Balkan Competition Platform/, ideje koju je realizovalo Tursko tijelo za konkurenciju. Na sastanku su učestvovali i predstavnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Grčke, Kosova, Severne Makedonije i Rumunije.

Platforma je zamišljena da ponudi balkanskim zemljama forum za razmjenu mišljenja i praksi i unapređenje međusobne saradnje.

Damjanović je kazao da je regionalna saradnja na Balkanu, naročito na zakonodavnom i ekonomskom nivou, ključna za podsticanje stabilnog i integrisanog regiona.

On smatra da usklađivanje zakona i propisa između država pomaže u pojednostavljivanju trgovine, smanjenju birokratskih prepreka i povećanju pravne predvidljivosti za preduzeća i investitore.

„Zajednički napori u razvoju dosljednih ekonomskih politika mogu smanjiti razlike između zemalja, podstičući održivi razvoj i regionalni prosperitet“, rekao je Damjanović.

On je dodao da ova saradnja takođe jača kolektivnu pregovaračku moć regiona na globalnim tržištima, povećavajući njegovu privlačnost za međunarodne investitore. Pored toga, zajednički zakonodavni okviri doprinose stabilnosti i miru, jer usklađuju nacionalne interese sa regionalnim rastom i dugoročnom saradnjom.

Iz AZK je saopšteno da je regionalna saradnja u zaštiti konkurencije od suštinskog značaja za podsticanje ekonomske stabilnosti i rasta u balkanskom regionu. Sa međusobno povezanima tržištima, zajednički napori da se obezbijedi fer konkurencija poboljšavaju trgovinu, investicije i dobrobit potrošača preko granica.

Usklađivanjem politika zaštite konkurencije, balkanske zemlje mogu spriječiti monopolističke prakse, stvoriti ravnopravne uslove za preduzeća i privući strane investicije, što je sve od ključne važnosti za ekonomski razvoj“, navodi se u saopštenju.

