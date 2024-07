Potpisali memorandum o saradnji na izgradnji autoputa Beograd–Južni Jadran

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izvršni direktor Monteputa Milan Ljiljanić i vršilac dužnosti direktora Puteva Srbije, Zoran Drobnjak, potpisali su memorandum o poslovnoj saradnji na izgradnji autoputa E-763, Beograd–Južni Jadran, na dionicama Požega–Boljare i Mateševo–Boljare.

Potpisivanju memoranduma, kako je saopšteno iz Monteputa, prethodio je obilazak radova na izgradnji dionice Pakovraće – Požega.

„Memorandumom su definisane zajedničke aktivnosti, razmjena informacija od značaja u svim fazama projektovanja i izgradnje, pripreme projektnih zadataka, te zajedničko apliciranje za finansiranje izgradnje autoputa kod domaćih i međunarodnih institucija i donatora“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, memorandumom je definisano i učestvovanje u radnim grupama i međudržavnim komisijama radi definisanja kontaktne tačke autoputa na granici i modela graničnog prelaza između Crne Gore i Srbije.

„Sprovođenjem aktivnosti predviđenih Memorandumom doprinosimo intenzivnijoj saradnji resornih ministarstava u cilju izgradnje planiranih dionica“, kazao je Ljiljanić.

On je rekao da, pored ključnih tačaka koje se odnose na projektovanje, ugovaranje i izgradnju dionica u cilju završetka autoputa Beograd–Južni Jadran, memorandum se tiče i mjera kojima se povećava nivo bezbjednosti saobraćaja, zaštite životne sredine i daljeg unapređenja interoperabilnosti sistema naplate putarine.

U saopštenju se navodi da je potpisivanje memoranduma nastavak dobre saradnje Monteputa i Puteva Srbije.

Podsjeća se da je prošle godine potpisan memorandum o poslovnoj saradnji na polju interoperabilnosti sistema naplate putarine koji je uspješno realizovan.

„Zahvaljujući tome od juna korisnici elektronske naplate putarine mogu sa jednim tag uređajem da putuju u obje države“, kaže se u saopštenju.

