Potpisali memorandum o saradnji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Liberalna partija (LP) i Zanatsko-preduzetnička komora, koja zastupa 25 zanatskih udruženja, potpisali su danas memorandum o saradnji.

Iz te stranke je saopšteno da je svrha memoranduma podrška Liberalne partije privredno-političkim ciljevima zanatstva i podrška zanatlija Liberalnoj partiji u borbi za ostvarivanje programskih ciljeva.

“Memorandumom je predviđeno da Liberalna partija podnese u ime zanatlija predlog novog zakona o zanatstvu do prvog proljećnog zasijedanja Skupštine. Takođe je predviđeno formiranje ministarstva zanatstva i malih i srednjih preduzeća, kao i sprovođenje Plana za stabilizaciju i razvoj zanatstva”, navodi se u saopštenju.

Taj Plan, kako se dodaje, obuhvata uspostavljanje socijalne tržišne ekonomije po uzoru na zvaničan model Evropske unije, reformu sistema zanatskog obrazovanja i usavršavanja i kreiranje konjunkturnih programa za generisanje tražnje. Memorandumom je predviđeno i da Zanatska komora daje saglasnost na imenovanje ministara zanatstva i malih i srednjih preduzeća.

Predsjednik LP, Andrija Popović, poručio je da bi ovaj zakon trebalo da uredi tu značajnu oblast u Crnoj Gori na savremen način po svim evropskim standardima.

“Zakon će posebno obraćati pažnju kako na zanatlije, tradiconalne zanate i njihovo očuvanje i jačanje, tako i na male preduzetnike kojima će olakšati rad i konkurentnost na tržištu. Ovo je naročito važno u smislu daljih reformi i evropskih integracija Crne Gore kroz usaglašavanje zakonodavstva i dobrih praksi država EU sa domaćim zakonodavstvom” kazao je Popović.

Potpredsjednik LP, Jovo Rabrenović podržao je ovakvu inicijativu i kazao da je neophodno dodatno podržati ubrzan razoj ove oblasti u Crnoj Gori te podstaći preduzetnike olakšicama i dodatnom zakonskom sigurnošću.

Izvršni direktor NVO Zanatsko-preduzetničke komore, Boris Marđonović, kazao je da potpisivanje Memoranduma o saradnji ima izuzetan značaj za Crnu Goru, jer mijenja političku paradigmu.

“Konsolidovano zanatstvo je artikulisalo zajedničke privredno-političke ciljeve, pripremilo evropski zakon o zanatstvu i ozbiljan plan za stabilizaciju i razvoj srednjestaleške privrede. Drugi iskorak je da zanatlije više ne žele nikoga moliti za pomoć, već nude rješenja i nagrađuju partije na izborima, koje su prihvatile saradnju sa zanatstvom. Nema više bianco podrške, počinje doba programske saradnje”, rekao je Marđonović.

Predsjednik Zanatsko-preduzetničke komore, Slobodan Starčević, saopštio je da u Crnoj Gori od zanatstva živi više od 100 hiljada građana i da se to može provjeriti po šiframa djelatnosti za 155 regulisanih zanatskih profesija.

On je kazao da potpisivanje Memoranduma o saradnji ne znači nikakvo prisiljavanje zanatlija da glasaju protiv svoje volje, već da je ovo sjajna prilika da se potvrdi snaga konsolidovanog zanatstva.

Starčević je naveo da je predlog saradnje poslat svim političkim partijama u Crnoj Gori i da rukovodstvo Zanatsko-preduzetničke komore ostaje partijsko-politički neutralno i otvoreno za potpisivanje istog Memoranduma sa svim političkim subjektima kojima je stalo do zanatstva.

Svi su dobili isti predlog i zanatlije očekuju podršku 81 poslanika.

