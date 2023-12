Potpisaće ugovor o poravnanju duga sa Vladom Brazila

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je na današnjoj sjednici usvojila predlog da se potpiše ugovor o poravnanju duga sa brazilskom Vladom, prema kojem će se odraditi prenos vlasništva nad avionom Čarli na državu Crnu Goru, saopštio je ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović.

On je, nakon sjednice Vlade, kazao da će poravnanje duga biti završeno do kraja decembra i to u iznosu od 4,99 miliona USD.

“Na ovaj način pokazali smo odgovornost i spriječili mogućnost arbitraže, ali i mogućnost da država plati obeštećenje i to čak više od 12 miliona EUR i to sve iz razloga što je država bila garant za izvršenje i ispunjenje obaveza”, rekao je Radulović.

On je naveo da kao odgovorna Vlada moramo voditi računa da sačuvamo kredibilitet Crne Gore kao međunarodnog partnera.

“Nakon prelaska Čarlija u vlasništvo Crne Gore, uradićemo detaljnu analizu stanja u kom se nalazi pomenuti vazduhoplov, a tek nakon toga ćemo odlučiti šta ćemo dalje sa njim”, kazao je Radulović.

U svakom slučaju, kako je naveo, ukoliko se odlučimo da ga vratimo u plovidbeno stanje biće potrebno oko godinu da to učinimo.

“Kao što sam već ranije najavio odlučan sam da vazduhoplovstvo vratim na mjesto koje mu pripada”, poručio je Radulović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS