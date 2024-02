Potpisaće memorandum o saradnji u turizmu sa Slovenijom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Slovenija će, kako je saopšteno, potpisati memorandum o saradnju u oblasti turizma kojim će biti stvoreni preduslovi za aktivniju saradnju dvije države, uzimajući u obzir njihove turističke potencijale.

Na sastanku ministra turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Vladimira Martinovića i slovenačkog ministra turizma, ekonomije i sporta Matjaža Hana, koji je održan u Ljubljani, istaknuta je zajednička vizija o jačanju saradnje u oblasti turizma, s posebnim naglaskom na povećanje broja turista i letova između Ljubljane i Crne Gore.

Sagovornici su se složili da je potrebno raditi na promociji bogatih prirodnih resursa obje zemlje i raznolikosti i komplementarnosti turističke ponude.

Na sastanku je razgovarano i o važnosti diverzifikacije turističke ponude kao odgovor na klimatske promjene, te potrebi da turistička sezona traje cijelu godinu, pri čemu Slovenija može biti dobar primjer transformacije skijališta u planinska središta s cjelogodišnjim turizmom.

Han je istakao postignuća Slovenije u integraciji sporta i turizma, dok su obostrano prepoznate mogućnosti za razvoj ruralnog turizma kao jednog od načina sprečavanja odliva stanovništa iz sjevernog regiona Crne Gore.

On je rekao da je Slovenija promijenila strategiju razvoja turizma, naglašavajući individualni pristup umjesto masovnog, što je donijelo pozitivne rezultate.

Taj sastanak označava početak nove faze u saradnji između Crne Gore i Slovenije u oblasti turizma, s ciljem stvaranja održive i prosperitetne turističke industrije za obje zemlje.

Martinović je nakon sastanka prisustvovao otvaranju Berze kongresnog turizma Conventa 2024, gdje je razmijenio mišljenje sa privrednicima i stručnjacima iz te oblasti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS