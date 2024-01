Potpara: Ugalj kupuju trgovci iz Srbije i sa Kosova

Pljevlja, (MINA-BUSINESS) – Rudnik uglja (RUP) ovih dana, pored dostavljanja uglja za potrebe Termoelektrane (TE), prodaje ugalj i kupcima iz inostranstva i to uglavnom trgovcima iz Srbije i sa Kosova, saopštio je Pobjedi izvršni direktor pljevaljske kompanije Mihailo Potpara.

On tvrdi da nema nikavih vanrednih prodaja i izvoza rude, već da se radi o ugovorima iz ranijeg perioda.

Pobjedi su čitoci dostavili fotografije konvoja kamiona koji odvoze ugalj sa deponije termoelektrane. Iz Elektroprivrede (EPCG) je podgoričkom listu saopšteno da se u vezi tog izvoza obrate Rudniku uglja.

“Kupci su nam uglavnom trgovci sa Kosova i Srbije. Nema novih ugovora, to su sve ugovori koji su iz ranijih perioda, koji su na snazi. Mi bismo voljeli da možemo što više da prodamo, ali nažalost nemamo uglja”, kazao je Potpara.

Prema njegovim riječima, RUP nema dovolno uglja za široku potrošnju i izvoz, jer im je prioritet snabdijevanje TE.

“Prvo gledamo da zadovoljimo potrebe naše EPCG i TE, da ne ugrozimo taj elektroenergetski sistem, a onda samo manje viškove planiramo za izvoz”, saopštio je Potpara.

On nije precizirao po kojim cijenama RUP prodaje ugalj za izvoz, ali je naveo da cijene nijesu promijenjene u odnosu na raniji period.

“Cijene su iz ugovora koji su ranije potpisani i koji su značajno povoljnije nego što imamo sa našom EPCG za TE”, rekao je Potpara i naglasio da nemaju „direktan ugovor sa EPS-om“.

On je dodao da trenutno još nemaju nikakvih najava sa njihove strane, jer oni imaju neku svoju politiku i još nijesu ništa sa njima oko toga radili, jer imaju već potpisane količine.

“Mi bismo željeli i direktan odnos sa EPS-om da imamo, ali to je već u nadležnosti ministarstava”, kazao je Potpara i dodao da su potrebe EPS-a ogromne.

RUP je prošle i 2022. godine izvozio ugalj EPS-u po 28,8 EUR za tonu. Zbog toga je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) pokrenulo istragu i tražilo od bivšeg izvršnog direktora Rudnika uglja, Milana Lekića, koji je razriješen krajem avgusta prošle godine, da objasni ko je i po kojim kriterijumima formirao tu cijenu 25. maja 2022 godine, kad su svi energenti poskupili.

Iz Specijalnog policijskog odjeljenja je u junu prošle godine zatraženo od čelnika RUP-a da im se dostavi kompletna dokumentacija o prodaji uglja po stavkama ovog ugovora.

Iz RUP-a je ranije saopšteno da je cijena uglja za EPS prošle godine korigovana.

Lekić je sredinom prošle godine saopštio da je RUP i prošle godine potpisao novi ugovor o prodaji 120 hiljada tona uglja EPS-u po cijeni od 41,94 EUR za tonu, ali je EPS odmah raskinuo taj ugovor.

Rudnik je, inače, povećao cijenu i EPCG, najprije sa 24 na 27 EUR u septembru 2022, a prošle godine na 36 EUR za tonu.

Prema podacima iz energetskog bilansa za ovu godinu, koji je Vlada usvojila karjem novembra prošle godine, RUP za ovu godinu planira ukupnu proizvodnju od 1,8 miliona tona, jedan odsto više od procjene u ostvarenja za prošlu godinu.

U bilansu se navodi da u ovoj godini RUP za potrebe TE planira isporuku 1,46 miliona tona uglja, što čini 81 odsto ukupne planirane proizvodnje.

Planirana količina uglja za potrebe TE za ovu godinu je 7,29 odsto manja od procjene ostvarenja za prošlu godinu. RUP za potrebe TE obezbjeđuje ukupne potrebne količine uglja.

Prema podacima iz eneretskog bilansa za ovu godinu planiran je izvoz uglja od 315 hijada tona, što čini oko 18 odsto planirane proizvodnje i 68 odsto je veći nego lani.

Za široku potrošnju (industrija i ostali potrošači) u ovoj godini planirana je isporuka od 25 hiljada tona uglja, što je oko jedan odsto ukupne planirane proizvodnje.

