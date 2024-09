Potonuće cijena nafte na početku septembra

London, (MINA-BUSINESS) – Ova sedmica je bila turbulentna za cijene nafte.

Vrijednost brenta iznosi samo 71 USD za barel, što je najniže nakon decembra 2021. godine, prenosi SEEbiz.

Kartel OPEC+ odgodio je do decembra planove povećanja proizvodnje, za 180 hiljada barela dnevno, no uz sve znakove recesije to je imalo samo kratkoročni pozitivan uticaj na cijene.

Postoje nagađanja da će osam vodećih proizvođača OPEC+ kartela prekinuti dobrovoljna smanjenja proizvodnje.

Bank of America snizila je prognozu prosječne cijene Brenta za drugu polovinu ove godine s gotovo 90 USD na 75 USD, navodeći kao razlog rast globalnih zaliha i slabiju potražnju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS