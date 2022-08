Potencijal Tuzi garant da će ostvariti evropske ciljeve

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bogat humani, prirodni, agrarni i turistički potencijal Opštine Tuzi, uz domaćinski odnos državne i lokalne uprave, koji podrazumijeva dosljedno sprovođenje politike održivog razvoja, garanti su da će Tuzi i Crna Gora ostvariti svoje evropske ciljeve, smatra premijer Dritan Abazović.

“Tradicionalno dobri poslovni, prijateljski i porodični odnosi koje mještani ovog kraja njeguju sa dijasporom i susjedima od fundamentalnog su značaja za državnu politiku inkluzivnosti, dijaloga i tolerancije, koju Crna Gora iskreno se trudi da realizuje na Zapadnom Balkanu i šire”, naveo je Abazović u čestitki povodom Dana opštine Tuzi, koji se obilježava sjutra.

Abazović je Dan opštine Tuzi čestitao predsjedniku Opštine Tuzi, Niku Đeljošaju, predsjedniku Skupštine opštine, Fadilju Kajošaju, odbornicima, građankama i građanima Tuzi.

“Radujemo se sjajnim rezultatima vaših sportskih radnika, kulturnih i prosvjetnih poslenika, čije ambicije prevazilaze lokalne okvire”, dodao je Abazović.

On je naveo da su ohrabreni ambicioznim najavama kompetitivnih stranih i domaćih investitora i realizacijom nekoliko konkretnih projekata u toj Opštini, uvjereni da će uspješno zaokružiti sve započete projekte, a unaprijediti i ojačati postojeće.

