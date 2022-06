Posvećeni razvoju turizma kroz kulturno nasleđe na Zapadnom Balkanu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kulturno naslijeđe je jedan od ključnih segmenata razvoja turizma na Zapadnom Balkanu, ocijenili su predstavnici Nacionalne turističke organizacije (NTO) na konferenciji održanoj u Skoplju.

U uvodnom izlaganju na konferenciji pod nazivom Zapadni Balkan: Iznad očekivanog, koja je održana u utorak i srijedu, učesnicima je predstavljen USAID EDGE projekat koji promoviše Zapadni Balkan kao jednu destinaciju.

Naglašeno je da je saradnja sa institucijama, privredom i akademskom zajednicom od ključnog značaja kako bi se postigli što bolji rezultati.

Direktor odjeljenja za program razvoja Puta svile iz Svjetske turističke organizacije (UNWTO), Patrick Fritz i ekspert Nikolaos Gkolfinopoulos, predstavili su projekat Zapadni Put svile, predviđene aktivnosti u projektu, kao i šansu za saradnju zainteresovanih strana u povezivanju kulturnog nasleđa i razvoj turističke ponude kroz Klaster Zapadni Balkan Put svile.

Zamjenik predsjednika turističke organizacije Kazahstana, Kairat Sadvajassov, predstavio je korišćenje kulturnog naslijeđa kroz razvoj rute Put svile kao zamajac za turistički razvoj, prekograničnu saradnju i razvoj proizvoda koji se vežu za ovu rutu.

U svom izlaganju istakao je značaj vizne liberizacije i naveo je primjer Crne Gore kao pozitivan gdje je rezultat vizne liberizacije za turiste iz Kazahstana u odnosu na ostale zemlje Zapadnog Balkana doveo do značajnog rasta broja turusta iz ove zemlje.

„Posebna pažnja na konferenciji bila je posvećena ruralnom turizmu koji je postao trend u svijetu“, navodi se u saopštenju.

Menadžerka u NTO, Biljana Božović istakla je da u Crnoj Gori sve veći broj turista iz Evrope i svijeta dolazi u našu destinaciju zbog ove ponude.

Ona je navela da je za dalji razvoj ruralnih područja neophodno poboljšanje interent signala kako bi pružaoci usluga u ruralnom području mogli da koriste alate digitalnog marketinga i rezervacione platforme za promociju svojih usluga.

„Relevantne institucije, NVO sektor i privreda trebalo bi udruženo raditi na stvaranju uslova za dalji razvoj ruralnih područja kroz poboljšanje internet signala koji bi omogućili rad od kuće i zadržavanje mladih na selu. Takođe na ovaj način bi bilo moguće ponuditi ruralne predjele digitalnim nomadima“, kazala je Božović.

U završnom dijelu konferencije učesnici su pozvani da aktivno učestvuju u narednim koracima razvoja Zapadnog Balkana kao jedne destinacije kroz predstavljene projekte ali i kroz saradnju sa drugim projektima, institucijama i svim zainteresovanim stranama.

