Posvećeni otvaranju mogućnosti za autentičan razvoj vina

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je posvećena nastavku saradnje sa Međunarodnom organizacijom za vinovu lozu i vino (OIV) i da se kroz projekte poput genetičke identifikacije autohtonih sorti, otvaraju mogućnosti za autentičan razvoj vina, saopštio je resorni ministar, Vladimir Joković.

On je predstavljao Crnu Goru na Ministarskoj konferencji u Dižonu, koja se održava uoči

45. Svjetskog kongresa vinogradarstva.

“Ministarska konferencija je bila dobra prilika da ministri razmijene mišljenja o globalnoj situaciji u vinogradarstvu i izazovima sa kojima se ovaj sektor suočava”, navodi se u saopštenju.

Joković, koji je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, je naveo da je OIV tokom proteklih 100 godina bila ključni akter u unapređenju međunarodnih standarda i praksi u vinogradarstvu i vinarstvu i značajno doprinijela harmonizaciji tržišta i promovisanju održivih praksi.

Na konferenciji je usvojena zajednička Deklaracija s ciljem veće posvećenosti vinogradarsko-vinarskoj industriji.

“Zajednička vizija budućnosti ovog sektora, kao i obnova posvećenosti kroz novu Deklaraciju, osiguravaju nastavak rada na unapređenju kvaliteta vina, zaštiti geografskog porijekla i očuvanju biodiverziteta. OIV, kao vodeća međunarodna organizacija u sektoru vinogradarstva i vinarstva, igra ključnu ulogu u oblikovanju budućnosti ove industrije. Njena sposobnost da kreira i implementira standarde, podstakne inovacije i omogući otvoreni dijalog među članicama od neprocjenjive je vrijednosti”, rekao je Joković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS