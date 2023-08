Postoji prostor za unapređenje saradnje Crne Gore i Kine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bilateralna saradnja između Crne Gore i Kine je na zadovoljavajućem nivou, ali postoji prostor za njeno unapređenje, ocijenili su predstavnici Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i Ambasade Kine u Podgorici.

Vršiteljka dužnosti generalne direktorice Direktorata za međunarodnu trgovinsku i ekonomsku saradnju, Jovana Krunić, održala je u utorak sastanak sa novimenovanim savjetnikom za ekonomsku i trgovinsku saradnju u Ambasadi Kine u Podgorici, Vangom Čangđijangom.

„Sagovornici su izrazili zadovoljstvo dosadašnjim nivoom bilateralne ekonomske saradnje između Crne Gore i Kine i konstatovali da postoji prostor za njeno dalje unapređenje, kao i da već definisani ugovorni okvir između dvije zemlje pruža dobru bazu za realizaciju konkretnih modaliteta saradnje u brojnim oblastima ekonomije“, navodi se u saopštenju.

Krunić je navela da Crna Gora podržava međunarodne aktivnosti koje su kompatibilne sa procesom pristupanja EU i u tom smislu naglasila značaj Zajedničke inicijative o olakšicama za ulaganje u razvoj u okviru Svjetske trgovinske organizacije (STO), koju je pored EU i Crne Gore podržala i Kina.

Takođe, na sastanku je ukazano na značaj kontinuirane podrške koju Kina pruža Crnoj Gori u vidu organizovanja trening obuka za predstavnike državne uprave i istaknuta spremnost za dalji nastavak tih aktivnosti.

