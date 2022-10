Poštanski sektor pokretač inkluzivnog razvoja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poštanski sektor je pokretač inkluzivnog razvoja i suštinska komponenta globalne ekonomije, poručeno je sa svečanosti povodom 9. oktobra – Svjetskog dana pošte.

Izvršni direktor kompanije, Dragan Tufegdžić, kazao je da su u ovoj godini pokrenuli veoma značajni projekti za Poštu Crne Gore.

“Od 1. januara naredne godine Pošta će imati moderan integracioni sistem. Razvoj Pošte Crne Gore niko ne može zaustaviti i vratiti je nazad. Napravili smo dosta za Poštu i za sve njene zaposlene ali i za državu Crnu Goru“, kazao je Tufegdžić, prenosi Mediabiro.

Tufegdžić je podsjetio na značaj 9. oktobra 1874. godine kada je Crna Gora postala članica svjetskog Poštanskog saveza.

Državni sekretar u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, Arhmend Mila, poručio je da je svrha Svjetskog dana Pošte podizanje svijesti o ulozi Pošte.

“Svjetski dan je tu da podsjeti ljude na to kako su poštanske usluge svima postale dostupnije kada su zemlje širom svijeta postigle Sporazum koji se odnosi na poštansko djelovanje“, rekao je Mila.

Tufegdžić je uručio nagrade pobjednicima takmičenja za najljepše pismo, a konkurs je realizovan u saradnji sa Ministarstvom prosvjete.

Ministar prosvjete, Miomir Vojinović, kazao je da konkurs ne predstavlja samo promociju pisma, već promoviše značaj pisane riječi.

„Izuzetno sam ponosan na djecu. Veliki broj učenika koji se takmiče i na taj način doprinose da se važnost, simbolika i ljepota pisma, literalnog stvaralaštva nikad ne zaborave“, rekao je Vojinović.

Na svečanosti je prikazan i dvominutni video “Post for Planet” snimljen na poziv Svjetskog poštanskog saveza.

