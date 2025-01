Poslovni forum sa češkim privrednicima naredne sedmice

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslovni forum crnogorskih i čeških privrednika održaće se u utorak sa početkom u 16 sati u hotelu Hilton, saopšteno je iz Privredne komore (PKCG).

Poslovni forum i bilateralne sastanke crnogorskih i čeških privrednika organizuje PKCG, u saradnji sa Konfederacijom industrije Češke, Ambasadom Češke u Crnoj Gori i u partnerstvu sa Agencijom za investicije Crne Gore.

Forum se organizuje u okviru posjete državno-privredne delegacije Češke, koju predvodi češki predsjednik Petr Pavel. U uvodnom dijelu Foruma učesnicima će se obratiti predsjednik Crne Gore Jakov Milatović i Pavel.

“Pozivamo crnogorske privrednike da učestvuju u radu ovog foruma i uspostavljanjem poslovnih kontakata tokom bilateralnih sastanaka sa potencijalnim partnerima iz Češke ostvare svoj poslovni interes, te istovremeno doprinesu daljem jačanju privredne i ukupne saradnje Crne Gore i Češke”, navodi se u saopštenju.

Češku delegaciju čine kompanije iz različitih sektora, uključujući energetiku, građevinarstvo, saobraćaj, IT i namjensku industriju. Detaljnije informacije o češkim kompanijama mogu se pogledati na https://komora.me/wp-content/uploads/2025/01/Profili-ceskih-kompanija-za-sajt-updated.pdf

Preduzeća svoje učešće mogu prijaviti do 17. januara, na linku https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxGpaYvLhoHwQjmLOvODsh2Og0GtUgwMv4vcfWLbdtmr-HFg/viewform

