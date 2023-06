Poslovna 2022. godina inflacije, ali i realnog rasta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslovna 2022. godina bila je veoma uspješna za crnogorska preduzeća, bez obzira na to što su ključni izazovi sa kojima se suočava domaća ekonomija i dalje prisutni.

To je saopšteno na konferenciji za novinare na kojoj su predstavljeni poslovni časopis Top business Montenegro, kao i najuspješnije crnogorske kompanije – dobitnice priznanja TOP Business Montenegro (TBM).

Osnivač BI Consultinga, Ratko Nikolić, ocijenio je da je poslovna 2022. prva post-pandemijska godina koja je po rezultatima, kako nominalno, tako i realno, bila bolja od do sada rekordne 2019, prenosi Mediabiro.

On je kazao da se, na osnovu podataka iz uredno dostavljenih finansijskih izvještaja, može zaključiti da su poslovni prihodi crnogorske privrede u prošloj godini, ne računajuči finansijski sektor, iznosili oko 12,5 milijardi EUR, što je nominalno 25,76 odsto više nego u 2021.

Kako je rekao Nikolić, ako se izuzme efekat inflacije, realni rast je iznosio 13,3 odsto.

“Po djelatnostima, najveći rast ostvaren je u djelatnosti IT usluga, 99,41 odsto (realni rast 78,84 odsto), a slijede Upravljanje nekretninama 77,14 odsto (realni rast 53,37 odsto), Restorani i kafići 48,39 odsto (realni rast 29,04 odsto) i Hotelijerstvo 46,49 odsto (realni rast 27,38 odsto)“, naveo je Nikolić.

Prema njegovim riječima, osim rasta poslovnih prihoda, ostvaren je i znatan rast neto rezultata/dobiti, koja je skoro osam puta veća nego 2021. godine.

Nikolić je kazao da je dobit ostvarena među malim, srednjim i velikim preduzećima, dok su mikro preduzeća agregatno gledano, poslovala sa gubitkom.

“Negativan poslovni rezultat u mikro segmentu imamo u prethodnih pet godina, što bi trebalo da bude alarm da je ovom segmentu potrebna dodatna podrška“, rekao je Nikolić.

Uz rast poslovanja, kako je dodao, rasla je zaposlenost u privrednim subjektima za 5,4 odsto, pa je prošle godine u preduzećima bilo zaposleno prosječno 148.226 radnika, od čega oko dvije trećine u mikro i malim preduzećima.

„I pored tako sjajnih rezultata, ipak želimo da naglasimo da oni ne treba da nas zavaraju, jer su ključni izazovi crnogorske ekonomije i dalje tu, od nepovoljne strukture i velike izloženosti sektoru usluga, preko uvozne zavisnosti, pa do neusklađene ponude radne snage sa potrebama privrede”, kazao je Nikolić.

On je poručio da te izazove ne može riješiti jedna niti više uspješnih poslovnih godina, već ozbiljna, multisektorska koordinisana strategija, koja uključuje precizne i usaglašene ciljeve, jasne i ostvarive mjere i postupke, kao i doslijedna i disciplinovana realizacija u srednjem i dugom roku.

Nikolić je kazao da je od velikih kompanija, po poslovnim prihodima, prvorangirana Elektroprivreda, od srednjih – Plus d. o. o Podgorica, u kategoriji malih to je Euro Petrol CG Podgorica, a u kategoriji mikro preduzeća Datika Podgorica.

U djelatnosti Trgovine prvorangirana kompanija je Voli Trade, a u djelatnosti Hotelijerstva – Hotels Group Montenegro Stars Budva, Restorani i kafići – Panevivo Podgorica, Upravljanje nekretninama – Azmont Investments Herceg Novi, Agencije za nekretnine – CMM Budva, Revizija i računovodstvo – Ekonomik Accountants Podgorica, Građevinarstvo – BEMAX Podgorica, Hrana i piće – Meso-Promet Bijelo Polje, Ostala proizvodnja i prerada – Gradir Montenegro Pljevlja.

“U oblasti Telekomunikacije – MTEL Podgorica, Trgovina IT opremom – Comtrade Distribution Podgorica, IT usluge – Kodio Podgorica, Nafta i derivati- Jugopetrol Podgorica, Garmacija – Glosarij Podgorica, Medicinske usluge – Moj Lab Podgorica”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je najveći poslodavac Voli Trade, dok je prvorangirana novoosnovana kompanija Epam Systems Montenegro Podgorica.

Predsjednica Privredne komore, Nina Drakić, smatra da je crnogorska privreda prošle godine, uprkos brojnim izazovima sa kojima se susretala, poslovala veoma dobro, bilježeći realni rast poslovnih prihoda od 13,3 odsto.

To, kako je navela, ukazuje na činjenicu da otpornost crnogorske privrede postoji, da je njen stvaralački potencijal evidentan, a da ekonomska supstanca odolijeva eksternim i unutrašnjim šokovima.

Drakić je dodala da je to rezultat same privrede i njenih poslovnih partnera, uključujući i asocijacije u okviru kojih se privreda kreće i osigurava svoje mjesto.

“Dakle, unapređenje poslovnog ambijenta, kao i adekvatne i blagovremene mjere ekonomske politike, ostaju kao potreba i zahtjev privrede prema institucijama“, rekla je Drakić.

Član Upravnog odbora Crnogorske komercijalne banke (CKB) nadležan za Sektor poslovanja sa pravnim licima, Nikola Perišić, kazao je da tu banku raduje realan rast poslovnih prihoda preduzeća, kao i sve veći kvalitet javno dostupnih podataka.

„Činjenica je da bilježimo značajan napredak kada je riječ i o broju preduzeća koja dostavljaju finansijske izvještaje, što unapređuje cjelokupni poslovni ambijent u zemlji i pomaže nam u kreiranju mehanizama adekvatne ponude i podrške”, naveo je Perišić.

On je kazao da rezultate nagrađenih kompanija vide kao šansu za otvaranje novih mogućnosti crnogorske ekonomije koje će domaće kompanije, uz podršku CKB-a, znati da iskoriste.

Perišić je dodao da je CKB, kao liderska banka u segmentu poslovanja sa privredom, pokazala potrebnu posvećenost i snagu da adekvatno osnaži klijente u prevazilaženju izazova koji su nastali kao posljedica pandemije i globalnih političko-ekonomskih prilika.

„Takav pristup bio je od nemjerljivog značaja ne samo za naše klijente, već za cjelokupnu crnogorsku ekonomiju“, smatra Perišić.

PR menadžerka MTEL-a, Ana Martinović, ocijenila je da ta kompanija može sa svojim iskustvom u telekomunikacijama, kao i najsavremenijim servisima koje pruža, pružiti jedinstvenu vrijednost za biznis sektor Crne Gore.

„Sigurno nas je takav pristup u poslovanju i doveo do liderske pozicije u sektoru telekomunikacija”, kazala je Martinović.

Ona je rekla da je njihova vizija da se u Crnoj Gori stvori poslovna zajednica koja će biti prepoznata po inovacijama, kreativnosti i uspješnom poslovanju.

“Sa podrškom inicijativi TOP Business Montenegro želimo da osnažimo ove vrijednosti i doprinesemo daljem razvoju poslovnog sektora u našoj zemlji“, poručila je Martinović.

