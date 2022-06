Posjete studenata poljoprivrednim gazdinstvima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede tokom juna i jula za studente organizuje posjete poljoprivrednim gazdinstvima, sa ciljem prepoznavanja izazova u proizvodnji koji bi u budućnosti mogli biti riješeni kroz IT inovativna rješenja.

Posjete se organizuju u okviru DigN€st projekta za studente Univerziteta Donja Gorica i Univerziteta Crne Gore.

Tokom posjeta poljoprivrednim gazdinstvima studenti imaju priliku da se kroz direktnu komunikaciju i konsultacije upoznaju sa poljoprivrednom proizvodnjom i identifikuju probleme u proizvodnji, koji se u budućnosti mogu riješiti i preduprijediti kroz primjenu digitalnih rješenja.

“Tokom juna studentima su predstavljeni potencijali razvoja biznis ideja za digitalizaciju u oblasti poljoprivrede za privredna gazdinstva koji se bave voćarstvom, pčelarstvom i vinogradarstvom sa područja Podgorice i Cetinja”, navodi se u saopštenju.

U narednom periodu nastaviće se obilasci drugim poljoprivrednim gazdinstvima, kako bi se obuhvatilo što više sektora proizvodnje u Crnoj Gori.

U okviru DigN€st projekta, tokom septembra je predviđena i implementacija javnog poziva za studente za izradu digitalnih rješenja i aplikacija sa praktičnom primjenom u oblastima poljoprivrede i medicine.

Međunarodni projekat Digitalno preduzetničko gnijezdo i 4.0 industrija u Crnoj Gori – DigN€st, se finansira od ERASMUS+ programa, u kojem je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede jedan od partnera.

Cilj DigN€st projekta je doprinos povezivanju univerziteta i privrede kroz kreiranje kadra i digitalnih rješenja koji odgovaraju potrebama privrede, a koje su prepoznate kroz nacionalne politike, strategije i pravce razvoja.

Pored neprestanog truda da se obezbijede osnovna sredstva i investicije u fizički kapital za proizvodnju i rad poljoprivrednika i prerađivača uporedo, kroz učešće u ovom i sličnim projektima Ministarstvo daje doprinos osnaživanju veze između poljoprivrede i naučne zajednice u Crnoj Gori, koja za krajnji cilj ima stimulisanje inovativnog pristupa u proizvodnji i povećanje efikasnosti i obima proizvodnje, uz lakši i brži rad na gazdinstvima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS