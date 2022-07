Portonovi domaćin OneLife Rally-a

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Luksuzni rizort Portonovi bio je domaćin OneLife Rally-a, jedinstvene revije luksuznih automobila iz svih krajeva svijeta.

PR OneLife Rally-a, Tonja Blatnik, kazala je da reli prvenstveno ima humanitarnu notu i da upravo vozači i učesnici svake godine doniraju novac za najugroženije.

Ove godine, za primaoce donacija odabrali su dječje domove Mladost iz Bijele, Maestral iz Splita i Malči Beličeve iz Slovenije.

“Sa nama je 100 luksuznih automobila, vozača i suvozača. Naš karavan broji preko 200 ljudi iz 30 različitih zemalja. Ovo ja naša šesta edicija. Krenuli smo iz Rige prema Varšavi, a zatim obišli Ljubljanu, Trst i Split. Zadnja tačka je Crna Gora”, rekla je Blatnik.

Rukovoditeljka Odjeljenja za marketing i komunikacije u Portonovom, Adrijana Husić, naglasila je značaj organizacije ture i višestruke dobiti koja se ogleda u turističkoj prezentaciji najpopularnijeg crnogorskog naselja.

“Ono što je karakteristično za OneLife Rally jeste da oni svake godine upoznaju nove destinacije, a svakako je sjajna preporuka za Crnu Goru kao destinaciju za ovakve i slične događaje. Od kako smo najavili događaj, postojalo je veliko interesovanje, kako mlađih tako i onih starijih. Portonovi je tokom cijelog dana bio ispunjen ljudima iz Herceg Novog i cijele Crne Gore”, dodala je Husić.

Ona je navela da su ih obradovali i pozivi stranaca koje je ovaj događaj privukao.

Direktor organizacije OneLife Rally, Nik Papić, ocijenio je da je ovo sjajna reklama za ovaj dio Balkana.

“Organizacija nije jednostavna. Radi se o ljudima koji ne posjećuju često Balkan. Drago nam je što možemo da im pokažemo ljepote koje nudi naša regija, takođe Crna Gora. Za vrijeme ljeta, za nas radi 50, a indirektno ni ne znamo brojku ljudi sa kojima sarađujemo”, kazao je Papić.

Jedan od učesnika je i vozač iz Slovenije, Tomaš Pez, koji od 2018. godine ne propušta nijedan reli.

“Organizacija je odlična, prava ekskluziva”, zaključio je Pez.

