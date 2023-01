Poreska rješenja usmjerena protiv podsticajnog poreskog sistema

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ekonomski tim Građanske inicijative 21. maj ukazao je na niz poreskih rješenja usvojenih na posljednjem zasjedanju parlamenta, za koja tvrde da samo potvrđuju u kojoj mjeri su aktuelne vlasti usmjerene protiv razumnog i podsticajnog poreskog sistema i pokretanja ekonomije.

GI je, kako tvrde predstavnici njenog ekonomskog tima, prva i za sada jedina reagovala povodom nekih destimulativnih, institucionalno nesprovodljivih i ustavno-pravno spornih poreskih rješenja koja su usvojena na posljednjem zasjedanju parlamenta.

“Na predlog nelegitimne Vlade, nekompetentna parlamentarna većina je bez razmišljanja podržala reviziju niza poreskih zakona, ne uzimajući u obzir posljedice takvih odluka”, navodi se u saopštenju.

Kako su objasnili, izmjenama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, preduzeća koja žele da uplate humanitarnu, socijalnu ili bilo koju drugu vrstu pomoći pojedincima su na donirani iznos odmah dužna da plate porez od 15 odsto.

“Ovim rješenjem se u Crnoj Gori destimuliše filantropska aktivnost i poslovna zajednica se odvraća od pružanja pomoći građanima koji su u nevolji i bez materijalne podrške od državnih službi ili nevladinih organizacija”, tvrde u ekonomskom timu.

Kako dalje navode, dopunom Zakona o porezu na dodatu (PDV), parlamentarna većina usvojila je i odredbu o nepriznavanju ulaznog PDV-a u slučajevima kupovine novoizgrađenih stambenih objekata.

“Ovim diskriminatorskim i antitržišnim rješenjem svi oblici biznisa vezani za kupoprodaju novoizgrađenih stambenih objekata u bilo koje dalje poslovne svrhe potpuno su destimulisani. Na ovaj način sprječava se i mogućnost povrata PDV-a po osnovu ulaznih faktura, čime se dodatno obesmišljava poslovni duh Zakona o PDV-u”, zaključuje se u saopštenju.

