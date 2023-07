Poremećaji u snabdijevanju zadržali cijene nafte na 81 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u petak na međunarodnim tržištima na 81 USD, podržane optimističnim prognozama o potražnji i poremećajima u snabdijevanju iz Libije i Nigerije.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila niža 30 centi nego na prethodnom zatvaranju trgovine i iznosila je 81,06 USD. U gotovo istom iznosu barel je pojeftinio i na američkom tržištu, gdje se njime trgovalo po 76,55 USD.

Trgovce je u četvrtak zabrinuo podatak o oštrom padu kineskog izvoza u junu, koji odražava posustajanje globalne ekonomije u uslovima podignutih kamatnih stopa i geopolitičkih napetosti. Slabiji ekonomski rast znači i skromniju potražnju za naftom, prenosi Hrporftolio.

Ohrabruje ih pak popuštanje inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), budući da bi moglo podstaći centralnu banku da zaključi ciklus zaoštravanja monetarne politike.

Podršku cijenama pružilo je u četvrtak i zatvaranje nekoliko naftnih polja u Libiji, zbog protesta protiv otmice bivšeg ministra. Shell je istovremeno obustavio utovar nigerijske sirove nafte, zbog mogućeg oštećenja na terminalu.

“Procjenjuje se da je snabdijevanje iz Libije smanjeno za nekih 370 hiljada barela dnevno, a iz Nigerije za 225 hiljada barela dnevno”, naveo je analitičar PVM-a, John Evans.

Međunarodna agencija za energiju (IEA) i Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) prognoziraju da će potražnja ojačati u drugoj polovini godine, posebno u Kini, uprkos nepovoljnim makroekonomskim trendovima.

„Sve se jasnije nazire svjetlo na kraju tunela postrožene američke monetarne politike i ulagači su sve sigurniji da će američka centralna banka zaključiti ciklus, nakon što za dvije sedmice još jednom podigne kamatne stope”, rekao je viši analitičar OANDA-e, Craig Erlam.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njenih članica u četvrtak poskupio 90 centi, na 81,53 USD.

