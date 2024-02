Porast turista iz Azije u Portonovom

Kumbor, (MINA-BUSINESS) – Rizort One&Only Portonovi pripremio je za sve posjetioce sa azijskog tržišta i ljubitelje kineske kulture specijalnu festivalsku ponudu, u susret kineskoj novoj godini.

U tom duhu, lobi hotela ukrašen je velelepnom dekoracijom, u kojoj se među crvenim lampionima, posebno ističe karnevalski zmaj (lung) dug nekoliko metara, prenosi Mediabiro.

“Centralna proslava i svečano obilježavanje ulaska u “godinu zmaja” rezervisani su za večeras, u dobro poznatom Tapasake restoranu, gdje će čari azijske kuhinje i specijalan meni oduševiti sva vaša čula”, naveli su iz Portonovog.

Da su u prethodne dvije godine primijetili značajan porast turista sa azijskog tržišta, posebno u zimskom periodu, potvrdila je direktorka prodaje i marketinga u One&Only-u, Najda Đorđević.

Iz tog razloga, odlučili su da obraduju i iskažu zahvalnost svima koji su odlučili da ovaj praznik provedu u rizortu.

“Želimo da se osjećaju kao kod kuće i da im obezbijedimo sve neophodne uslove za autentičnu i magičnu proslavu. Kreirali smo posebnu ponudu za sve one koji se opredijele da naredne dane provedu u raskošnom ambijentu. Umjesto tri, platiće dva noćenja. Osim toga, uključili smo 15 odsto popusta na spa tretmane, kao i poklon konsultacije sa našim medicinskim stručnjacima”, rekla je Đorđević.

Gosti će, kako je navela, moći da uživaju u tradicionalnom kineskom doručku, raznovrsnoj hotelskoj ponudi, korišćenju teretane, saune, sportskih terena, i mnogih drugih pogodnosti.

Posjetioce koji se isključivo koriste mandarinskim, srdačno i domaćinski će dočekati recepcioner Wei En Tan.

“Proslava lunarne nove godine za nas ima isti značaj kao za vas Božić. U našoj tradiciji, ovo predstavlja period godine kada se okuplja šira porodica. Drago mi je što imam priliku da je proslavim u Crnoj Gori i što mogu da poželim toplu dobrodošlicu turistima koji komuniciraju na mandarinskom. Srećna kineska nova godina“, zaključio je Tan.

