Popović: Državna preduzeća nijesu služila stvaranju javnog dobra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Državna preduzeća nijesu služila stvaranju javnog dobra, već, na prvom mjestu, da budu oaza zbrinjavanja partijskog kadra bivše vlasti, ocijenila je poslanica i potpredsjednica Demokrata, Zdenka Popović.

Ona je rekla da sudbina Elektroprivrede (EPCG), koja je za vrijeme bivše vlasti bilježila ogroman broj zaposlenih, nije zaobišla ni Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS).

“Kako je CEDIS kćerka firma EPCG, ovo vjerovatno po principu da formula jedan zaposleni – četiri glasa bude najbolje čuvana u krugu partijske porodice”, navela je Popović u saopštenju.

Prema njenim riječima, broj zaposlenih u CEDIS-u je znao da se mijenja konstantno.

“Pa je tako na dan 31. avgust 2020. godine, za vrijeme prošle vlasti, broj zaposlenih na neodređeno iznosio 1,24 hiljade, a na određeno 117, dok su preko agencije zaposlene 22 osobe”, dodala je Popović.

Samo par mjeseci kasnije, za vrijeme tehničkog mandata bivše vlasti, odnosno, bivšeg menadžmenta, do 31. decembra 2020, u CEDIS-u se broj zaposlenih na neodređeno drastično uvećava i iznosio je 1,32 hiljade.

“Pored bestidnih privilegija, basnoslovnih otpremnina i dodjeljivanja stanova menadžmentu nakon svega dvije godine radnog staža, partijsko dijeljenje rješenja za stalno u CEDIS-u nastavljeno je sve do imenovanja novog menadžmenta. Reklo bi se da je ovo najverodostojniji primjer sistematskog podređivanja javnog partijskom interesu”, smatra Popović.

Kako je navela, da su se na komoditet navikli i da u istom i te kako umiju da uživaju, to je svakom poznato.

“Međutim, ono što oni treba da znaju jeste da će Demokrate ovakva saznjanja uvijek učiniti dostupnim jedinim svojim poslodavcima – građankama i građanima Crne Gore, koji zaslužuju da znaju da će se povratkom ‘bivših’ na vlast, ovakva tradicija nastaviti”, zaključila je Popović.

