Ponovo usvojeni zakoni o akcizama i PDV-u

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština je danas ponovo usvojila izmjene i dopune zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV), akcizama i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koje je prethodno vratio predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović.

Te zakone prethodno je na ponovno glasanje vratio Milatović, uz obrazloženje da će njihovim usvajanjem doći do novog rasta cijena.

U pitanju je dio zakonskih rješenja koje je Vlada predstavila kao neophodne kako bi došlo do implementacije programa Evropa sad 2.

