Ponovo usvojene izmjene i dopune zakona o inspekcijskom nadzoru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština je danas ponovo usvojila izmjene i dopune Zakona o inspekcijskom nadzoru i Zakona kojima su propisane odredbe o inspekcijskom nadzoru.

Te zakone predsjednik Crne Gore Jakov Milatović nije potpisao i početkom avgusta ih je vratio na ponovno razmatranje.

Usvojenim zakonima se, između ostalog, predviđa ukidanje Uprave za inspekcijske poslove i vraćanje inspekcija u nadležnost ministarstava.

Za usvajanje predloženih izmjena i dopuna glasalo je 46 poslanika, dok je šest bilo protiv.

Nakon ponovnog usvajanja zakona, Milatović nema mogućnost da ih ponovo vraća parlamentu.

