Pomorski saobraćaj od ponoći obustavlja trajektnu liniju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pomorski saobraćaj obustaviće od ponoći trajektnu liniju Kamenari- Lepetane, nakon što je večeras primio otkaz Ugovora koji je sa Vladom imao od 2019. godine, kazao je suvlasnik kompanije Dejan Ban za Televiziju Crne Gore.

Vlada je danas dala saglasnost na odluku o izmjenama i dopunama odredbi Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, koji toj kompaniji omogućava upravljanje trajektnom linijom Kamenari – Lepetane.

U Statutu se navodi da se, pored pretežne djelatnosti preduzeća koja se odnosi na upravljanje nekretninama uz naknadu, Morsko dobro može baviti pomorskim i priobalnim prevozom putnika, kao i prevozom putnika unutrašnjim plovnim putevima.

Iz Morskog dobra su ranije najavili da će izmijeniti statut kako bi to preduzeće moglo da se bavi i pomorskim transportom.

