Poljoprivredni klaster podržao akciju bojkota trgovina

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poljoprivredni klaster Crne Gore podržao je nedavno pokrenutu akciju bojkota trgovina i apelovao na sve građane da prilikom kupovine daju prednost domaćim proizvodima.

Predsjednik Poljoprivrednog klastera Crne Gore Boško Miličić kazao je da je cilj te inicijative skretanje pažnje na rastuće cijene i potrebu za većom podrškom domaćim proizvođačima.

„Želimo da naglasimo da nivo cijena u trgovačkim lancima nije posljedica domaće proizvodnje, naprotiv“, navodi se u saopštenju.

Miličić je rekao da je uvoz hrane u Crnoj Gori 16 puta veći od izvoza, što ukazuje na potrebu za jačanjem i afirmacijom tržišnog položaja domaćih proizvoda i prehrambene industrije.

Kupovinom domaćih proizvoda, kako je istakao, direktno se doprinosi jačanju crnogorske ekonomije.

“Svaki kupljeni crnogorski proizvod znači podršku lokalnim poljoprivrednicima i proizvođačima, očuvanje radnih mjesta i podsticaj daljem razvoju naše privrede“, kaže se u saopštenju.

Kako je naveo Miličić, osim ekonomskih benefita, domaći proizvodi su često svježiji, kvalitetniji i prilagođeni ukusu građana.

On je kazao da crnogorski poljoprivrednici koriste tradicionalne metode proizvodnje, što garantuje autentičnost i visok kvalitet proizvoda.

“Apelujemo na sve građane da prilikom kupovine daju prednost domaćim proizvodima. Na taj način ne samo da podržavamo naše proizvođače, već i doprinosimo održivom razvoju Crne Gore. Kupujmo domaće – za bolju budućnost svih nas!”, navodi se u saopštenju.

